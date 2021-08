I piccoli pipistrelli balbettano come neonati umani

MeteoWeb

Più di ogni altra cosa, il linguaggio definisce la natura umana. La parola, l’output vocale del linguaggio, richiede un controllo preciso sui nostri articolatori vocali, compresa la lingua, le labbra e la mascella. Ogni bambino affronta la sfida di ottenere un controllo preciso sugli articolatori vocali per produrre suoni del parlato. Questo controllo viene acquisito durante il balbettio quando i bambini iniziano a produrre le prime espressioni che assomigliano ai suoni del linguaggio. Lo sviluppo tipico del bambino implica il balbettio, indipendentemente dalla cultura e dalla lingua da apprendere ed è quindi caratterizzato da caratteristiche universali.

Molte conoscenze sull’acquisizione del linguaggio umano vengono acquisite attraverso la ricerca comparativa sui processi ontogenetici vocali negli animali non umani, in particolare quelli capaci di imitazione vocale, una delle componenti chiave del linguaggio umano. Tuttavia, il balbettio è raro nel regno animale; finora, questo fenomeno è stato descritto quasi esclusivamente negli uccelli canori. Sebbene la ricerca sugli uccelli canori ci abbia fornito importanti spunti sullo sviluppo del linguaggio nei bambini, è in parte difficile tradurre completamente i risultati negli esseri umani perché gli uccelli canori e gli umani differiscono anatomicamente – gli uccelli hanno una siringa, noi abbiamo una laringe – e nella loro organizzazione del cervello.

Ora c’è un mammifero, che a prima vista ha pochissime somiglianze con gli umani, e può sembrare piuttosto insolito per la ricerca comparativa sullo sviluppo vocale: il pipistrello maggiore Saccopteryx bilineata. I cuccioli di questa straordinaria specie di pipistrello sono in grado di imitare la voce e si impegnano in un cospicuo comportamento di pratica vocale durante l’ontogenesi che ricorda molto il balbettio di un bambino umano.

Un team di scienziati del Museum für Naturkunde Berlin, Ahana A. Fernandez, Lara S. Burchardt, Martina Nagy e Mirjam Knörnschild, hanno studiato il comportamento balbettante di 20 cuccioli nel loro habitat naturale a Panama e in Costa Rica. Per raccogliere i dati, i pipistrelli si sono abituati alla presenza dei ricercatori nelle immediate vicinanze dei loro posatoi, consentendo così registrazioni acustiche quotidiane e registrazioni video di accompagnamento dalla nascita fino allo svezzamento (il momento in cui le madri smettono di allattare i loro piccoli). “Lavorare con i cuccioli di pipistrello selvatico è un’opportunità unica perché permette di osservare e registrare un comportamento complesso in un ambiente completamente naturale e indisturbato” spiega Ahana Fernandez. Durante la loro ontogenesi, S. bilineatai cuccioli trascorrono in media sette settimane impegnandosi in un comportamento di balbettio quotidiano. Il balbettio dei cuccioli è caratterizzato da lunghe sequenze vocali multisillabiche che includono tipi di sillabe del repertorio vocale adulto.

“Il balbettio dei cuccioli è un comportamento vocale molto vistoso, è udibile a notevole distanza dal posatoio e i balbettii hanno una durata fino a 43 minuti” dice Martina Nagy, “e mentre balbettano, i cuccioli imparano il canto dei maschi adulti”. Di ritorno in Germania, le registrazioni acustiche sono state analizzate per indagare sulle caratteristiche del balbettio dei cuccioli. I ricercatori hanno scoperto che il balbettio dei cuccioli è caratterizzato dalle stesse otto caratteristiche del balbettio dei neonati umani. “Ad esempio, il balbettio dei cuccioli è caratterizzato dalla duplicazione delle sillabe, simile alla caratteristica ripetizione delle sillabe – /dadada/ – nel balbettio dei neonati umani”, afferma Lara Burchardt. Inoltre “è affascinante vedere questi avvincenti paralleli tra il comportamento della pratica vocale di due mammiferi che apprendono vocale“, afferma Mirjam Knörnschild. “Il nostro studio sta contribuendo al campo interdisciplinare della biolinguistica, che si concentra sui fondamenti biologici del linguaggio umano per studiarne l’evoluzione”. Lavorare su un apprendimento vocale, sul balbettare specie dei pipistrelli, potrebbe in definitiva darci un altro pezzo del puzzle per comprendere meglio l’origine evolutiva del linguaggio umano.