Spazio: il 10 Agosto il lancio della navetta cargo Cygnus, porterà rifornimenti alla ISS

E’ in programma martedì 10 agosto 2021 il lancio della 16ª missione di rifornimento commerciale per la Stazione Spaziale Internazionale effettuato con un cargo “Cygnus” di NASA e Northrop Grumman.

La partenza avverrà con un razzo Antares, dalla base Spaziale di Wallops Island, in Virginia: a bordo oltre 3,7 tonnellate di materiale tra esperimenti scientifici e rifornimenti per l’equipaggio, tra cui una nuova stampante 3D e un braccio di sostegno per i nuovi pannelli solari.

La navetta, denominata “SS Ellison Onizuka” in onore del primo astronauta americano di origine asiatica, arriverà sulla Stazione il 12 agosto, e si aggancerà al modulo Unity, dopo essere “catturata” con il braccio robotico Canadarm-2, dall’astronauta NASA Megan McArthur con l’aiuto dell’astronauta francese dell’ESA, Thomas Pesquet, prossimo comandante della ISS.