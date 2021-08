Il cargo Cygnus agganciato alla Stazione Spaziale: a bordo il carico più pesante di sempre, anche un kit per fare la pizza

MeteoWeb

Il cargo Cygnus della Northrop Grumman ha raggiunto la Stazione Spaziale come da programma: l’aggancio è avvenuto alle 12:07 ora italiana. A bordo il carico più pesante di sempre: 3,7 tonnellate, tra materiali per gli esperimenti scientifici, rifornimenti e cibo, con tanto di kit per preparare una pizza per 7 persone, formaggio fresco, mele, pomodori e kiwi.

L’astronauta della NASA Megan McArthur ha manovrato il braccio robotico Canadarm2 per agganciare Cygnus, mentre l’astronauta ESA Thomas Pesquet ha monitorato l’operazione.

Alle 14 è prevista la manovra per installare Cygnus al modulo Unity della ISS.

Il lancio è avvenuto il 12 agosto in Virginia: si tratta del 16° volo verso la Stazione Spaziale e il 5° di rifornimento commerciale per la NASA eseguito da Northrop Grumman. La capsula è stata chiamata S.S. Ellison Onizuka, in onore del primo asioamericano morto nell’esplosione del Challenger del 1986.

Oltre al cibo, a bordo di Cygnus vi sono anche i supporti per i nuovi pannelli solari per il laboratorio orbitante del prossimo anno, un materiale che simula la polvere lunare da impiegare per creare oggetti con la stampante 3D presente sulla ISS e uno strumento a infrarossi per i satelliti.