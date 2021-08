Il cargo Cygnus in viaggio verso la Stazione Spaziale: a bordo anche un kit per fare la pizza

MeteoWeb

E’ in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale il cargo Cygnus della Northrop Grumman: trasporta materiali e rifornimenti, compreso un kit per preparare una pizza per 7 persone, formaggio fresco, mele, pomodori e kiwi.

Il lancio è avvenuto intorno alla mezzanotte ora italiana in Virginia, e l’attracco dovrebbe avvenire domani, con il carico di 3.700 kg.

Si tratta del 16° volo verso la Stazione Spaziale e il 5° di rifornimento commerciale per la NASA eseguito da Northrop Grumman, e si tratta anche del carico più grande. La capsula è stata chiamata S.S. Ellison Onizuka, in onore del primo asioamericano morto nell’esplosione del Challenger del 1986.

Il cargo verrà “catturato” dal braccio robotico Canadarm2 manovrato dall’astronauta della NASA Megan McArthur, mentre l’astronauta ESA Thomas Pesquet monitorerà l’operazione.

Oltre al cibo, a bordo di Cygnus vi sono anche i supporti per i nuovi pannelli solari per il laboratorio orbitante del prossimo anno, un materiale che simula la polvere lunare da impiegare per creare oggetti con la stampante 3D presente sulla ISS e uno strumento a infrarossi per i satelliti.