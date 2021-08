Il fruttosio nella dieta contribuisce a causare sovrappeso, obesità e alcuni tipi di tumore: lo studio

MeteoWeb

Secondo uno studio preclinico condotto dai ricercatori della Weill Cornell Medicine e del NewYork-Presbyterian, il consumo di fruttosio sembra alterare le cellule del tratto digestivo in modo tale da consentirgli di assumere più nutrienti. Questi cambiamenti potrebbero aiutare a spiegare il noto legame tra l’aumento del consumo di fruttosio in tutto il mondo e l’aumento dei tassi di obesità e di alcuni tipi di cancro.

La ricerca, pubblicata oggi su Nature, si è concentrata sull’effetto di una dieta ricca di fruttosio sui villi, le strutture sottili e simili a peli che rivestono l’interno dell’intestino tenue. I villi espandono la superficie dell’intestino e aiutano il corpo ad assorbire i nutrienti, compresi i grassi alimentari, dal cibo mentre passa attraverso il tratto digestivo. Lo studio ha scoperto che i topi alimentati con diete che includevano fruttosio avevano villi che erano dal 25 al 40% più lunghi di quelli dei topi che non erano stati alimentati con fruttosio. Inoltre, l’aumento della lunghezza dei villi è stato associato ad un maggiore assorbimento dei nutrienti, aumento di peso e accumulo di grasso negli animali.

“Il fruttosio è strutturalmente diverso da altri zuccheri come il glucosio e viene metabolizzato in modo diverso”, ha affermato l’autore senior Dr. Marcus DaSilva Goncalves. “La nostra ricerca ha scoperto che il metabolita primario del fruttosio promuove l’allungamento dei villi e supporta la crescita del tumore intestinale”. I ricercatori non avevano intenzione di studiare i villi. Una ricerca precedente del team, pubblicata nel 2019, ha scoperto che il fruttosio nella dieta potrebbe aumentare le dimensioni del tumore nei modelli murini di cancro del colon-retto e che il blocco del metabolismo del fruttosio potrebbe impedire che ciò accada. Ragionando sul fatto che il fruttosio potrebbe anche promuovere l’iperplasia, o la crescita accelerata, dell’intestino tenue, i ricercatori hanno esaminato al microscopio i tessuti di topi trattati con fruttosio o una dieta di controllo. L’osservazione che i topi sottoposti a dieta ricca di fruttosio avevano aumentato la lunghezza dei villi, che è stata fatta dal primo autore Samuel Taylor, studente del programma nel laboratorio del Dr. Goncalves, è stata una sorpresa. E una volta che ha fatto la scoperta, lui e il dottor Goncalves hanno deciso di provarne a saperne di più.

Dopo aver osservato che i villi erano più lunghi, il team ha voluto determinare se quei villi funzionavano in modo diverso. Quindi hanno suddiviso i topi in tre gruppi: una dieta normale a basso contenuto di grassi, una dieta ricca di grassi e una dieta ricca di grassi con l’aggiunta di fruttosio. Non solo i topi del terzo gruppo hanno sviluppato villi più lunghi, ma sono diventati più obesi rispetto ai topi che ricevevano la dieta ricca di grassi senza fruttosio. I ricercatori hanno esaminato più da vicino i cambiamenti nel metabolismo e hanno scoperto che uno specifico metabolita del fruttosio, chiamato fruttosio-1-fosfato, si stava accumulando a livelli elevati. Questo metabolita ha interagito con un enzima che metabolizza il glucosio chiamato piruvato chinasi, per alterare il metabolismo cellulare e promuovere la sopravvivenza e l’allungamento dei villi. Precedenti studi sugli animali hanno suggerito che questo metabolita del fruttosio aiuta anche nella crescita del tumore.

“Nei mammiferi, in particolare i mammiferi in letargo nei climi temperati, il fruttosio è molto disponibile nei mesi autunnali quando il frutto è maturo“, hanno spiegato i ricercatori. “Mangiare molto fruttosio può aiutare questi animali ad assorbire e convertire più nutrienti in grasso, di cui hanno bisogno per superare l’inverno“. Goncalves ha aggiunto che gli umani non si sono evoluti per mangiare ciò che mangiano ora. “Il fruttosio è quasi onnipresente nelle diete moderne, sia che provenga da sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, zucchero da tavola o da alimenti naturali come la frutta”, ha affermato. “Il fruttosio in sé non è dannoso. È un problema di consumo eccessivo. I nostri corpi non sono stati progettati per mangiarne tanto quanto noi”.

La ricerca futura mirerà a confermare che i risultati sui topi si traducano nell’uomo. “Ci sono già farmaci in studi clinici per altri scopi che prendono di mira l’enzima responsabile della produzione di fruttosio-1-fosfato“, ha affermato il dott. Goncalves, che è anche membro del Sandra and Edward Meyer Cancer Center. “Speriamo di trovare un modo per riutilizzarli per ridurre i villi, ridurre l’assorbimento dei grassi e possibilmente rallentare la crescita del tumore“.