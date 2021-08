Domani il lancio di Cargo Dragon 2: SpaceX porta rifornimenti e carichi utili sulla ISS

MeteoWeb

Domani alle 09:37 di mattina (ora italiana), è previsto il prossimo lancio SpaceX. A decollare sara’ il razzo Falcon 9, progettato dagli ingegneri del team di Elon Musk, CEO dell’agenzia spaziale, che trasportera’ la variante cargo della navicella spaziale Cargo Dragon 2. A bordo della capsula ci saranno rifornimenti e carichi utili, diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tra cui materiali necessari a supportare le indagini scientifiche e di ricerca a bordo del laboratorio orbitante. Tra questi, un insieme di semi ingegnerizzati per lo studio degli effetti della gravita’ sulle piante, Messe-15 NASA, un progetto volto a esaminare la resistenza di alcuni materiali nello spazio, uno speciale braccio robotico sviluppato dalla divisione giapponese per dimostrare l’importanza del lavoro automatizzato in ambienti potenzialmente pericolosi, oltre a una serie di altri materiali utili per gli esperimenti da svolgere a bordo della stazione spaziale.

Quella di domani sara’ per SpaceX la 23esima missione di servizi di rifornimento commerciale verso la ISS. La navicella Cargo Dragon, seriale C208, dovrebbe rappresentare il secondo riutilizzo di una Dragon di seconda generazione. Si tratta infatti della stessa capsula protagonista della missione SpaceX SpX-21, una missione del servizio di rifornimento commerciale sulla Stazione Spaziale Internazionale lanciata il 6 dicembre 2020.

La diretta del decollo sara’ trasmessa sul sito di SpaceX, sui social e in streaming YouTube dai canali ufficiali della compagnia di Elon Musk.