Il maltempo investe il Veneto: violente tempeste, oltre 200 richieste di intervento ai pompieri [VIDEO]

L’ondata di maltempo che ha investito il nord Italia, in Veneto, ha fatto registrare oltre 200 richieste di intervento da parte dei Vigili del fuoco. Secondo fonti dei pompieri si tratta di allagamenti, caduta comignoli o danni ai tetti e rimozioni di alberi abbattuti dal forte vento e pioggia. Non si sono registrati, al momento, danni alle persone mentre le squadre dei Vigili del fuoco di tutte le sette le provincie sono al lavoro. Prematuro, secondo fonti accreditate, un bilancio dei danni del fortunale definito ‘decisamente intenso’. Un violento temporale ha colpito in serata anche Verona.

Sui social abbondano i post e i commenti di cittadini che hanno assistito questa sera a fenomeni straordinari. A “Paese (Treviso) alberi caduti, corrente che manca da un po’ di minuti, acqua da tutte le parti, roba mai vista prima d’ora qua”, scrive qualcuno sui social. “A Treviso vento fortissimo pioggia il disastro… siamo rimasti anche senza corrente qui dove sono io“, ribatte qualcun altro. “Selvazzano folate di vento e 15 minuti di pioggia, ha leggermente rinfrescato”, annota un altro utente. “Vascon Treviso nord bufera di vento e pioggia, anche un po’ di grandine. Domani la conta dei danni“, scrivono ancora.

