Il Meteo in Lombardia: domani e giovedì situazione stabile, weekend con nuvolosità variabile

“Un vortice di bassa pressione in allontanamento verso l’Europa Orientale influenza ancora marginalmente la Lombardia, proponendo oggi locali rovesci o temporali sui rilievi e solo in forma isolata sulla pianura. Domani e giovedì situazione stabile con ampio soleggiamento e temperature in lieve aumento, venerdì probabile maggiore nuvolosità con deboli precipitazioni su alcuni settori dei rilievi. Temperature massime in lieve calo in questa fase. Weekend con nuvolosità variabile ma al momento anche con bassa probabilità di pioggia“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani in prevalenza sereno su tutti i settori, al più poco nuvoloso per debole attività cumuliforme nel pomeriggio sulle Prealpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura valori minimi tra 14-17 °C, massimi tra 27-30°C.

Zero termico: in risalita nella giornata fino a 3800 metri circa

Venti: deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Sulle Alpi deboli settentrionali con brezze nelle valli.

Altri fenomeni: possibili locali foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino sulla bassa pianura tra cremonese e mantovano.