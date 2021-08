Il Meteo in Lombardia: domani temperature massime tra +31°C e +35°C

MeteoWeb

“Per tutto il periodo condizioni stabili associate ad una ampia area anticiclonica presente sul Bacino del Mediterraneo, in lieve cedimento domenica. Oggi e per i prossimi giorni giornate prevalentemente soleggiate ovunque e valori massimi di temperatura in progressivo rialzo fino a fine settimana“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato da Arpa regionale.

Domani ovunque sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in rialzo. In pianura minime tra 18 e 22 °C, massime tra 31 e 35 °C.

Zero termico: a circa 4200 metri al mattino, in rialzo attorno a 4600 metri dal pomeriggio.

Venti: ovunque deboli prevalentemente da nord.

Altri fenomeni: condizioni di afa in pianura; disagio da calore tra moderato e forte in pianura e nei fondivalle.

Giovedì 12 ovunque sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime attorno a 22°C, massime a circa 35°C.

Zero termico: attorno a 4500 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali; in montagna deboli a regime di brezza.

Altri fenomeni: condizioni di afa in pianura; disagio da calore tra moderato e forte in pianura e nei fondivalle.

Venerdì 13 poco nuvoloso o al più velature irregolari in transito tra mattino e pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve rialzo.

Zero termico: circa a 4400 metri.

Venti: ovunque deboli variabili.

Altri fenomeni: condizioni di afa in pianura.

Sabato sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli da est nordest in pianura, da nord in montagna.

Domenica poco nuvoloso. Precipitazioni poco probabili sui rilievi in serata. Minime e massime stazionarie in pianura. Venti deboli dai quadranti settentrionali.