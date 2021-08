Il Meteo in Lombardia: forti temporali da oggi a giovedì, poi temporanea rimonta anticiclonica

MeteoWeb

“Una vasta area depressionaria interessa l’Europa centrale favorendo il transito sulla regione di alcuni impulsi perturbati, con precipitazioni che oggi interessano principalmente le zone settentrionali, ma tra mercoledì e giovedì fenomeni più diffusi ed intensi anche a carattere temporalesco. Condizioni in miglioramento da giovedì pomeriggio con flussi settentrionali e una temporanea rimonta anticiclonica venerdì. Nuovo passaggio perturbato e moderata instabilità tra sabato e domenica, in particolare sui rilievi“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino pubblicato da Arpa regionale

Domani ovunque cielo da nuvoloso a molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate tra notte e primo mattino sui rilievi e parte della pianura occidentale, in intensificazione da moderate a forti anche a carattere temporalesco nel corso della giornata, in estensione anche ai settori di pianura dalla tarda mattinata e persistenti ovunque fino a fine giornata.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 17 e 20 °C, massime tra 23 e 27 °C, con valori un po’ superiori a est.

Zero termico: a circa 3500 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna moderati da sud.