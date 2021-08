Il Meteo in Lombardia: instabilità da domenica, possibili rovesci già dal mattino

MeteoWeb

“Fino a sabato insiste sull’arco Alpino un flusso dai quadranti occidentali in quota, più instabile tra oggi e domani, più stabile dal pomeriggio di venerdì: in Lombardia nuvolosità a prevalente ciclo diurno sui rilievi, dove sono possibili isolati rovesci pomeridiani in tutto il periodo, prevalentemente soleggiato e asciutto in pianura, con condizioni di disagio termico nel fine settimana. Domenica l’avvicinamento di un nucleo perturbato causerà maggiore instabilità con rovesci sui rilievi già dal mattino, più diffusi ed intensi al pomeriggio. Lunedì sono possibili deboli precipitazioni su tutta la regione, con temperature in calo“: sono le previsioni meteo per i prossimi giorni, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani in pianura poco nuvoloso, con qualche addensamento al mattino in dissoluzione nel pomeriggio; nuvolosità irregolare sui rilievi, in attenuazione in serata.

Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci isolati su Alpi e Prealpi, più probabili sui settori centrorientali.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 19°C e 21°C, massime tra 30°C e 32°C.

Zero termico: attorno a 3900 metri.

Venti: deboli; in pianura prevalentemente dai quadranti orientali, in montagna a regime di brezza.