Il Meteo in Lombardia: instabilità in aumento da domani, temporali sparsi e temperature in calo

MeteoWeb

Oggi “tempo stabile e più caldo, in presenza di circolazione a curvatura ciclonica da nordovest, parziale interazione orografica e afflusso di aria calda sui settori occidentali; venti in parziale rinforzo. Venerdì afflusso di aria più instabile da nordovest in quota e da est nei bassi strati con nuvolosità variabile e temporali sparsi su Prealpi, Appennino e bassa pianura; temperature massime in netto calo. Sabato flusso nordoccidentale fresco e a curvatura ciclonica, con venti moderati, nuvolosità variabile ed instabilità convettiva a tratti. Domenica e lunedì circolazione simile, con instabilità prevalentemente legata al ciclo termico diurno sui rilievi centro-orientali e pianura adiacente. Affidabilità previsionale in calo da sabato“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani nuvolosità variabile, con maggiori addensamenti nella notte sulle Alpi, dal primo mattino su Prealpi Centro-orientali e fascia pedemontana, Appennino e bassa pianura.

Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi su Prealpi Centro-Orientali e fascia pedemontana, Appennino e bassa pianura; possibili isolati già nella notte e primo mattino sui rilievi orientali, più probabili e sparsi dal pomeriggio.

Temperature: minime in lieve o moderato aumento, massime in moderato calo. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 26 °C.

Zero termico: sulle Alpi in graduale abbassamento fino a 2800 metri, altrove compreso tra 3100 e 3700 metri, con forte gradiente nord-sud.

Venti: in pianura moderati orientali, con rinforzi; in montagna da moderati a localmente forti occidentali.