Il Meteo in Lombardia: instabilità in aumento, prime piogge da domenica

“Condizioni stabili e soleggiate tra oggi e domani, con massime di temperatura in rialzo in pianura, quindi l’approfondimento di una area depressionaria, in spostamento dalla Gran Bretagna sull’Europa centrale favorirà un progressivo aumento dell’instabilità, con precipitazioni che domenica interesseranno i settori alpini e prealpini diffusamente, in estensione irregolare sebbene di debole entità anche alla pianura lunedì. Per i restanti giorni permangono condizioni debolmente instabili sui rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi.

Precipitazioni: assenti, non esclusi deboli rovesci sui rilievi nel pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 19 e 21°C, massime tra 30 e 33°C.

Zero termico: attorno a 4000 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli variabili.

Altri fenomeni: progressivo aumento delle condizioni di afa in pianura.