Il Meteo in Lombardia: oggi temperature massime tra +32°C e +37°C

MeteoWeb

“Insistono condizioni stabili sul nord Italia, fino a domenica giornate prevalentemente soleggiate in pianura, temperature massime in progressivo rialzo e precipitazioni assenti salvo possibili isolati rovesci o locali temporali sulla fascia alpina e prealpina venerdì. Per inizio della prossima settimana possibile approfondimento di una area depressionaria dal nord Europa, che potrà favorire debole instabilità e lieve calo delle temperature“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Oggi ovunque sereno, salvo transito di velature in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 21 e 23°C, massime tra 32 e 37°C.

Zero termico: attorno a 4600 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente orientali; in montagna deboli da sud.

Altri fenomeni: condizioni di afa in pianura; disagio da calore tra moderato e forte in pianura e nei fondovalle.

Domani velato tra notte e mattino, quindi sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti sui rilievi.

Precipitazioni: tra tarda mattinata e primo pomeriggio possibili deboli rovesci sui rilievi alpini e Appennino, non esclusi isolati temporali.

Temperature: minime e massime in lieve rialzo. In pianur minime a circa 22°C, massime attorno a 35°C

Zero termico: circa a 4600 metri.

Venti: ovunque deboli variabili.

Altri fenomeni: condizioni di afa in pianura.