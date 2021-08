Il Meteo in Lombardia: piogge intense fino a domani mattina, poi nuova saccatura atlantica tra sabato e domenica

MeteoWeb

“Una vasta circolazione ciclonica continua ad interessare l’Europa centro-occidentale favorendo, almeno sino a giovedì mattina, il transito sulla regione di flussi perturbati con precipitazioni, anche localmente intense, in particolare sui rilievi settentrionali. Condizioni in miglioramento dalla mattinata di giovedì, con flussi settentrionali via via più asciutti. Venerdì condizioni stabili grazie ad una blanda rimonta anticiclonica, ma tra sabato e domenica nuova saccatura atlantica in approfondimento con condizioni instabili tendenzialmente sino a lunedì“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani fino al primo mattino nubi compatte sui settori alpini e prealpini centro-orientali, nuvolosità irregolare altrove; ampie schiarite in mattinata a partire da ovest fino a poco nuvoloso o soleggiato al pomeriggio con passaggi di velature. Nuvolosità un po’ più spessa sui rilievi orientali.

Precipitazioni: nella notte e fino al primo mattino deboli o localmente moderate sui settori alpini e prealpini centro-orientali, deboli o in esaurimento su zone occidentali; dalla tarda mattinata fenomeni in generale esaurimento eccetto qualche residuo piovasco al pomeriggio sui rilievi orientali.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in rialzo. In pianura minime tra 17 e 20 °C, massime tra 27 e 31 °C.

Zero termico: tra 3500 e 3800 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali al mattino, più variabili e in attenuazione dal tardo pomeriggio; in montagna deboli da nord, localmente forti sui rilievi di confine; meridionali su Appennino.