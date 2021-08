Il Meteo in Lombardia: rovesci localizzati e temperature massime in calo nel weekend

MeteoWeb

Oggi “un’ampia depressione centrata tra Germania e Polonia produrrà sulla Lombardia afflusso di aria più instabile da nordovest in quota e da est nei bassi strati con nuvolosità variabile e temporali sparsi su Prealpi, Appennino e pianura; temperature massime in calo, ventilazione in generale rinforzo. Sabato flusso nordoccidentale fresco e a curvatura ciclonica, con venti moderati, nuvolosità variabile ed instabilità convettiva a tratti, in particolare nella notte-primo-mattino e nel tardo pomeriggio. Domenica sempre flusso fresco da nordovest, nuvolosità variabile e rovesci localizzati sui settori orientali. Da lunedì lento allontanamento della depressione, correnti in rotazione da ovest, con debole instabilità e temperature in rialzo“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani nuvolosità variabile, con maggiori addensamenti al mattino sui settori occidentali, seguiti da irregolari schiarite; nel pomeriggio addensamenti diffusi sulle Prealpi Centro-Orientali in estensione alla pianura entro sera.

Precipitazioni: al primo mattino rovesci sparsi su Nordovest e pianura occidentale, in spostamento verso sud; dal pomeriggio temporali diffusi sulle Prealpi Centro-Orientali, in successivo spostamento sulla pianura adiacente.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 16 °C, massime intorno a 26 °C.

Zero termico: tra 2600 e 2900 metri.

Venti: moderati di direzione variabile nei bassi strati, settentrionali od occidentali in quota.