Il Meteo in Lombardia: settimana al via con piogge e calo delle temperature

Oggi in Lombardia cielo ovunque irregolarmente nuvoloso, con annuvolamenti alternati a intermittenti schiarite, più consistenti nella seconda parte della giornata, domani irregolarmente nuvoloso ovunque, con nubi più consistenti nel pomeriggio: sono le previsioni meteo contenute nel bollettino odierno elaborato da Arpa regionale.

In dettaglio:

Oggi sono previste deboli precipitazioni al pomeriggio sui rilievi prealpini centro orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime a circa 20°C, massime attorno a 29°C

Zero termico: in calo a circa 3400 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali in rinforzo dal pomeriggio, in montagna da deboli a moderati da nord, più intensi sulla parte occidentale al mattino.

Domani sono attese piogge dalla tarda mattinata deboli in graduale estensione alla fascia alpina e prealpina nelle ore pomeridiane.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie.

Zero termico: a circa 3400 metri, in lieve calo in serata.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna deboli variabili.