Il Meteo in Sardegna: tregua caldo anche nell’Isola, temperature in calo col maestrale

Il caldo concederà una tregua anche in Sardegna, grazie anche all’arrivo del maestrale: “Domani ci sarà una diminuzione delle temperature di 4 gradi almeno sul centro-nord Sardegna nella parte meridionale invece si abbasseranno di 1-2 gradi,” ha spiegato il maresciallo Gianni Brescia, dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “A garantire la diminuzione è l’ingresso del vento di maestrale, che si intensificherà già da questa sera. Da domani la ventilazione sarà abbastanza sostenuta e di conseguenza anche le temperature andranno già. Questa situazione continuerà almeno fino a mercoledì 18 in tutta la Sardegna“. Per i giorni a seguire e fino a giorno 23, il quadro climatico sarà altalenante, con temperature tra i +32°C e i +34°C e picchi fino a +36°C. Dopo il 23 tornerà il gran caldo con picchi intorno ai +38°C.