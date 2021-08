Il Meteo in Toscana: cielo sereno fino a giovedì, poi torna la pioggia

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata con addensamenti anche consistenti sulle zone più occidentali e meridionali della regione con possibilità di isolati temporali in Arcipelago e con minor probabilità sulla costa centro-meridionale. Nel pomeriggio schiarite sulla costa con aumento di nubi cumuliformi sulle zone interne associato a rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle province di Arezzo, Siena e interno del grossetano, più isolate in Appennino. Miglioramento in serata.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime quasi stazionarie, ancora inferiori alle medie del periodo.

Domani sereno o poco nuvoloso in mattinata con addensamenti sui versanti romagnoli dell’Appennino fiorentino ed aretino, ma con bassa probabilità di brevi ed isolati rovesci. Moderato aumento di nubi cumuliformi durante le ore pomeridiane nell’interno, ma senza precipitazioni.

Venti: deboli, prevalentemente settentrionali.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime stazionarie con valori inferiori alla media stagionale; massime in aumento su valori che tenderanno a riportarsi in media o leggermente superiori (punte di 30-31°C).

Giovedì 2 inizialmente sereno con velature in transito dalla costa verso l’interno a tratti più consistenti durante il pomeriggio.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento sulle zone occidentali con punte di 30-31°C (valori 2-3 gradi superiori alle medie).

Venerdì 3 nuvoloso con nubi a tratti più consistenti, in particolare sulle zone occidentali associate a locali e deboli piogge.

Venti: deboli orientali.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, in calo le massime.