Il Meteo in Toscana: nubi in aumento da domani, lunedì attesi temporali e temperature in calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso; aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera sulle zone di nord-ovest.

Venti: deboli da ovest, nord-ovest con rinforzi nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in locale lieve calo le massime al nord.

Lunedì 23 in mattinata molto nuvoloso sulle zone settentrionali con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale sulle zone di nord ovest. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone più interne della regione associate a rovesci sparsi e temporali, maggiore variabilità sulla costa. In serata l’instabilità interesserà principalmente le zone meridionali e orientali della regione, migliora sul nord ovest.

Venti: deboli da sud sulla costa con locali rinforzi; deboli da sud-ovest nell’interno.

Mari: mossi sul settore settentrionale, poco mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve calo soprattutto sulle zone appenniniche.

Martedì 24 poco nuvoloso con locali addensamenti in Appennino e zone meridionali. Isolati rovesci pomeridiani possibili tra grossetano e basso senese.

Venti: moderati da nord-est nell’interno, da nord-ovest sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in calo nelle zone interne, in particolare sulle zone interne con valori non oltre 29-31°C.

Mercoledì 25 parzialmente nuvoloso con addensamenti temporaneamente più consistenti in Appennino ma con bassa probabilità di precipitazioni.

Venti: moderati nord orientali nell’interno, di Maestrale sulla costa.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in ulteriore lieve calo con massime fino a 28-30°C.