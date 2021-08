Il Meteo in Toscana: nubi in aumento, locali rovesci e temporali nel weekend

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne, non esclusi isolati rovesci sui rilievi meridionali. In serata nubi in aumento sulle zone settentrionali.

Venti: tra deboli e moderati da ovest, sud-ovest con rinforzi dal pomeriggio.

Mari: poco mossi. Mossi dal pomeriggio a nord dell’Elba.

Temperature: massime in lieve calo, in particolare sulle costiere.

Domani parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sul nord della regione, dove saranno possibili locali piogge, in particolare sulle zone appenniniche e sul settore di nord-ovest. Dal pomeriggio fenomeni più frequenti sui settori meridionali e appenninici orientali.

Venti: deboli-moderati inizialmente da sud-est, poi da ovest nel pomeriggio e da nord-est in serata.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento le minime, massime stazionarie o in calo sulle zone appenniniche.

Sabato 28 nuvolosità irregolare nella prima parte della giornata con locali rovesci e temporali, più probabili sulle zone centro-meridionali. Tendenza a rapido miglioramento dal pomeriggio.

Venti: tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: in sensibile diminuzione.

Domenica 29 sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti pomeridiani sull’Appennino, dove non si escludono isolati rovesci.

Venti: deboli da est, nord-est, in rotazione a nord-ovest nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime senza variazioni di rilievo.