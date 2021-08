Il Meteo in Toscana: possibili locali piogge tra oggi e domani, temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in mattinata variabile sulle province settentrionali con possibilità di locali rovesci, più probabili sui rilievi, nel pomeriggio estensione della variabilità anche alle zone interne. In serata possibili residue deboli piogge sulle zone interne più orientali.

Venti: venti moderati meridionali sulla costa in rotazione a Libeccio nel pomeriggio, deboli di direzione variabile nelle zone interne.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in diminuzione, più marcata sulle zone interne.

Domani variabile in mattinata con possibilità di locali piogge, schiarite dal pomeriggio sino a cielo poco nuvoloso in serata.

Venti: tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: mossi, tendenti a poco mossi.

Temperature: in diminuzione.

Domenica 29 sereno o poco nuvoloso con addensamenti nel pomeriggio nelle zone interne.

Venti: deboli da est, nord-est, in rotazione a nord-ovest nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in sensibile calo, massime in aumento.

Lunedì 30 sereno o poco nuvoloso con sviluppo di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi dove non si escludono locali rovesci.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento su valori in linea con le medie del periodo.

Martedì 31 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie, su valori tipici del periodo.