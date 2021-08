Il Meteo in Toscana: punte di +35°C nell’interno oggi e domani

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne. Non si escludono isolati e brevi rovesci pomeridiani sul crinale dell’Appennino settentrionale e sull’Amiata.

Venti: deboli-moderati occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo nei fondovalle; massime in contenuto aumento nell’interno con punte di 34-35°C in pianura (1-2°C superiori alla media).

Domani sereno o poco nuvoloso in mattinata salvo temporanei addensamenti. Sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane su zone interne e rilievi con possibilità di isolati rovesci o temporali.

Venti: deboli occidentali con rinforzi di Ponente-Maestrale sulla costa centro-meridionale nel pomeriggio.

Mari: poco mossi con leggero aumento del moto ondoso nel pomeriggio sul settore centrale e meridionale.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in lieve calo sul litorale. Punte di 35 gradi nell’interno.

Sabato 21 sereno o poco nuvoloso con modesti annuvolamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti: deboli occidentali, temporaneamente moderati di Maestrale nel pomeriggio in Maremma.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento con punte di 36-37°C nelle pianure interne (valori di circa 3°C superiori alle medie).

Domenica 22 sereno o poco nuvoloso

Venti: deboli di brezza con componente settentrionale. Moderati di Libeccio lungo la costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie e massime in ulteriore lieve aumento su valori superiori alla media.