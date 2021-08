Il Meteo in Toscana: temperature in aumento, punte di +39/+40°C nelle zone interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi in mattinata parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte. Ampie schiarite nel pomeriggio.

Venti: deboli da sud, sud-est sulla costa centro-meridionale, variabili altrove.

Mari: poco mossi o localmente mossi tra il Giglio e Montecristo.

Temperature: in lieve aumento, in pianura punte di 35-36 °C.

Domani sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sui rilievi nel pomeriggio.

Venti: di Maestrale sulla costa, fino a moderati tra il tardo pomeriggio e la prima parte della serata. Deboli occidentali nelle zone interne.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi dal pomeriggio a sud dell’Elba.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, massime fino a 37-38°C nelle zone interne di pianura.

Giovedì 12 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali, con rinforzi sulla costa (Maestrale)

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento con punte di 38-39 gradi nelle zone interne (32-34 °C sulla costa).

Venerdì 13 sereno o poco nuvoloso, velature dal pomeriggio.

Venti: deboli variabili nelle zone interne, fino a moderati di Maestrale sulla costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi nel pomeriggio a sud dell’Elba.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento (punte di 39-40°C nelle zone interne di pianura).

L’intensa ondata di caldo, spiega il Lamma in un approfondimento, “andrà a interessare soprattutto le regioni del centro-sud. Durerà almeno tutta la settimana e sarà molto intensa in alcune zone della penisola. Per parte del Nord e della Toscana sarà la prima ondata di calore della stagione (in termini statistici), mentre per il centro-sud è l’ennesimo episodio dell’estate, che ha visto queste zone quasi sempre con temperature ben al di sopra delle medie“.

La Toscana “non sarà tra le regioni maggiormente colpite in termini di picchi estremi, ma vedrà anch’essa temperature decisamente oltre la norma. Già da martedì le massime potranno raggiungere i 36-37°C, per poi salire fino a 38-40°C tra giovedì e sabato. Sulla costa andrà ovviamente meglio, ma nei giorni più caldi anche qui si raggiungeranno diffusamente i 32-34°C. Le minime, a causa della bassa umidità, non saranno troppo elevate, ma tenderanno comunque a salire soprattutto nelle località costiere“.