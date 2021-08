Il Meteo in Umbria, peggioramento dal pomeriggio: attesi temporali, grandine e vento forte

MeteoWeb

Brusco colpo all’estate e al gran caldo in Umbria: dal pomeriggio è previsto cielo coperto con fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità con possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime saranno in calo.

Secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale, si tratta di una situazione che perdurerà anche per tutta la giornata di domani, martedì, quando i fenomeni temporaleschi interesseranno soprattutto il versante appenninico della regione e le temperature subiranno una ulteriore diminuzione.

Da giovedì la situazione meteo tornerà tipicamente estiva.