Il Meteo in Veneto: anticiclone in cedimento, si attenua il caldo afoso

“Lunedì 16 fase di instabilità con dei rovesci e temporali a partire dalla tarda mattinata sulle zone montane e dal pomeriggio su pedemontana e pianura. Fenomeni più probabili e frequenti sul Bellunese e sul Trevigiano, più locali altrove, con minor probabilità verso sud. Saranno possibili temporali localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav nel consueto bollettino meteo giornaliero per il Veneto.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “l’anticiclone di origine africana responsabile dell’attuale ondata di caldo sarà il tratto prevalente fino a questo fine settimana, per poi cedere per l’ingresso di correnti più miti provenienti da nordovest; un ricambio d’aria con varie precipitazioni interesseranno quindi dapprima la montagna, nel pomeriggio/sera di domenica, e poi anche parte della pianura lunedì, attenuando decisamente la condizione di caldo afoso anche nei giorni successivi“.

Oggi in pianura sereno o poco nuvoloso salvo qualche locale annuvolamento; sulle zone montane parzialmente soleggiato con annuvolamenti via via più diffusi, e locali rovesci o temporali, anche localmente intensi sulle Dolomiti; possibile qualche isolato fenomeno anche sulle zone pedemontane. In pianura le temperature diurne saranno abbastanza stabili, mentre in montagna avremo valori almeno localmente in calo, specie verso sera.

Domani nuvolosità in aumento già dalla mattina sulle zone montane, dove il tempo sarà generalmente instabile; in pianura qualche annuvolamento alternato a schiarite, specie nelle ore centrali, poi nel pomeriggio/sera tendenza ad annuvolamenti più diffusi.

Precipitazioni: Dalla mattina probabilità in aumento di rovesci o temporali sparsi sui rilievi, con fenomeni che potranno persistere fino alla tarda serata o nottata; rovesci o temporali localmente in estensione anche alla pedemontana e pianura specie centro-settentrionale verso sera.

Temperature: Minime generalmente stabili e massime in lieve calo in pianura; valori in calo anche sensibile sulle zone montane, con minime raggiunte in serata.

Venti: In pianura deboli variabili con prevalenza di brezze sulle zone costiere e a ridosso dei rilievi; verso sera ingresso di venti nordorientali moderati, con locali rinforzi. In quota moderati/tesi da sudovest, dal pomeriggio moderati da ovest/nordovest.

Mare: Poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Martedì 17 tempo più stabile e soleggiato, con qualche locale annuvolamento e nubi alte in transito specie nel pomeriggio.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo qualche residuo fenomeno nelle primissime ore, e qualche isolato piovasco sui rilievi nel pomeriggio.

Temperature: In calo anche sensibile su tutta la regione; clima più fresco e ventilato.

Venti: In pianura moderati da nordest, con rinforzi di bora sulla costa e zone orientali. In montagna moderati da nordovest, fino a tesi verso sera; possibile presenza di foehn sulle zone pedemontane occidentali nella notte e prime ore.

Mare: Generalmente mosso, a tratti molto mosso.

Mercoledì 18 tempo generalmente soleggiato in pianura, con cielo sereno o poco nuvoloso; abbastanza soleggiato con occasionale nuvolosità sui rilievi. Modesta probabilità di locali piovaschi o rovesci in montagna. Temperature senza sensibili variazioni in pianura; minime in aumento e massime in ulteriore lieve calo sulle zone montane; clima asciutto e ventilato con temperature un po’ sotto le medie nei valori massimi.

Giovedì 19 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo; sulle Dolomiti un po’ più di nuvolosità alternata a schiarite. Temperature massime in lieve ripresa, minime in locale aumento sui rilievi e stabili in pianura.