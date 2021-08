Il Meteo in Veneto: da domani instabilità sulle zone montane e aria un po’ più fresca

MeteoWeb

“Fino alle ore centrali di domenica un promontorio anticiclonico che si protende da sud assicura sul Veneto un tempo abbastanza stabile con temperature un po’ in aumento, poi si instaura sull’Europa continentale una circolazione ciclonica che sulla nostra regione porta qualche fase di instabilità con alcune piogge soprattutto sulle zone montane e aria un po’ più fresca“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, salvo occasionali modesti addensamenti specie in montagna, dove non si esclude qualche locale piovasco più che altro sulle Dolomiti; temperature diurne un po’ in aumento.

Domani in pianura cielo da sereno a poco nuvoloso ma con qualche addensamento dal pomeriggio soprattutto a nord, in montagna tempo variabile con significativi spazi di sereno all’inizio e addensamenti nuvolosi sparsi in seguito.

Precipitazioni: Probabili piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale, dalle ore centrali sparse sulle zone montane e verso fine giornata localmente possibili anche sull’alta pianura.

Temperature: In aumento, specie riguardo alle massime in pianura.

Venti: In quota dapprima deboli e poi moderati, localmente anche tesi nel pomeriggio, dai quadranti occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura, nella prima parte della giornata deboli con direzione variabile e poi da deboli a moderati dai quadranti orientali.

Mare: Fino al pomeriggio da calmo a quasi calmo, poi da quasi calmo a poco mosso specie a sud.

Lunedì 23 tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite.

Precipitazioni: Alcune fasi di piogge al più sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili fino al mattino su pianura e Prealpi, nelle ore pomeridiane sulle zone montane e in particolare sulle Prealpi.

Temperature: Le minime perlopiù caleranno un po’, le massime diminuiranno in modo localmente significativo specie sull’entroterra pianeggiante.

Venti: In quota a tratti moderati e a tratti deboli, dapprima dai quadranti occidentali e poi da quelli settentrionali; nelle valli, prevalentemente deboli con direzione variabile; in pianura generalmente dai quadranti nord-orientali, deboli o più spesso moderati specie su costa e pianura centro-meridionale, dove in qualche momento potranno anche risultare tesi.

Mare: A tratti mosso, a tratti poco mosso.

Martedì 24 in pianura, cielo da poco a parzialmente nuvoloso; in montagna il tempo sarà variabile con significative schiarite alternate soprattutto nel pomeriggio a nubi sparse e locale instabilità, associata a qualche probabile pioggia; le temperature minime perlopiù diminuiranno, salvo locali leggere controtendenze a sud-est; le temperature massime in montagna caleranno un po’, sulla bassa pianura aumenteranno un po’ e altrove saranno pressoché stazionarie.

Mercoledì 25 in pianura, cielo perlopiù poco nuvoloso ma a tratti con qualche addensamento; in montagna tempo un po’ variabile con ampi spazi di sereno e alcuni addensamenti nelle ore pomeridiane, associati alla possibilità di qualche piovasco o rovescio; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque prevarranno gli aumenti; le temperature massime diminuiranno soprattutto in pianura.