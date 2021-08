Il Meteo in Veneto: da domani tempo più stabile e asciutto, temperature in aumento ma inferiori alla media

MeteoWeb

“La pressione tende ad aumentare, ma fino a martedì il Veneto resterà sotto l’influenza di un’area depressionaria che interessa più direttamente l’Europa centro-settentrionale il cui centro si sposterà lentamente verso est, lasciando spazio ad una temporanea e modesta espansione di un promontorio anticiclonico di matrice mediterranea, accompagnato da aria più secca, a partire da mercoledì. Pertanto, martedì saranno possibili ancora altri fenomeni nel corso del pomeriggio, mentre da mercoledì il tempo diverrà più stabile e più asciutto. Le temperature saranno in graduale aumento, ma resteranno inferiori alla media del periodo“: sono le previsioni meteo per i prossimi giorni, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile con cielo inizialmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso tendente a divenire generalmente nuvoloso o molto nuvoloso a partire dalle zone montane, con estensione della nuvolosità anche alle zone pedemontane, alla pianura settentrionale e alle rimanenti zone nel tardo-pomeriggio/sera. Nel corso del pomeriggio aumento della probabilità di precipitazioni fino a medio-bassa (25-50%) di piovaschi o di locali rovesci o di qualche temporale e non si escludono locali grandinate. Temperature diurne in lieve o contenuta diminuzione in pianura specie nella parte meridionale, generalmente stazionarie o in lieve aumento in montagna. Venti in quota da deboli a moderati dai quadranti settentrionali; nelle valli e in pianura deboli o moderati variabili a regime di brezza.

Domani tempo stabile e ben soleggiato su tutta la regione con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano specie in montagna.

Precipitazioni: Assenti (0%).

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, salvo qualche diminuzione in pianura e qualche aumento in alta montagna, massime in aumento.

Venti: In quota in prevalenza moderati dai quadranti settentrionali; nelle valli deboli o moderati di direzione variabile. In pianura deboli/moderati dai settori orientali, a regime di brezza lungo il litorale.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 2 tempo generalmente soleggiato con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso specie in pianura, con il passaggio di qualche velatura soprattutto nel pomeriggio; in montagna possibile comparsa anche di stratocumuli a ridosso dei rilievi, in particolare sulle zone prealpine con parziale riduzione del soleggiamento e della visibilità nei settori interessati, ma il tempo rimarrà generalmente stabile senza rischio di fenomeni.

Precipitazioni: Assenti (0%).

Temperature: Minime in lieve o contenuto aumento, massime in pianura senza notevoli variazioni, in montagna in aumento specie in quota, salvo locali leggere diminuzioni delle massime nelle valli interessate dagli stratocumuli.

Venti: In pianura generalmente deboli, anche moderati a regime di brezza nelle valli e lungo il litorale; in quota deboli ancora settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 3 al mattino soleggiato con nubi alte e presenza di qualche nube bassa nelle valli. In seguito, aumento della nuvolosità stratiforme media a partire dalle zone montane dove non è da escludere del tutto qualche debole o debolissima pioggia specie sulle Prealpi, mentre i fenomeni saranno meno probabili sulle Dolomiti e zone pedemontane e generalmente assenti in pianura. Temperature minime stazionarie o in leggero calo in pianura e nelle valli, in lieve o contenuto aumento in quota, massime senza notevoli variazioni. Venti deboli a regime di brezza nelle valli e lungo il litorale e deboli da nord-est in quota.

Sabato 4 in pianura tempo soleggiato o parzialmente soleggiato specie sulle zone pedemontane; in montagna giornata variabile con schiarite e annuvolamenti irregolari, anche cumuliformi, associati a qualche rovescio o temporale pomeridiano, specie sui settori confinanti con il Trentino e l’Alto Adige. Temperature senza notevoli variazioni a parte qualche lieve aumento delle minime e leggera flessione delle massime. Venti in quota deboli o moderati dai quadranti orientali.