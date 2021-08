Il Meteo in Veneto: in arrivo crollo delle temperature, possibili rovesci e temporali da stasera

MeteoWeb

“Un’area di bassa pressione, che dalla penisola scandinava scende sull’Europa centro-orientale, porterà sulla nostra regione degli annuvolamenti con possibili precipitazioni e un calo delle temperature su livelli inferiori alla media del periodo. In questo contesto è attesa una breve fase di maggiore instabilità con possibili rovesci e temporali sul nord-est nella sera/notte tra giovedì e venerdì“: sono le previsioni meteo per il Veneto, così come riportate nel bollettino emesso da Arpav.

Oggi in montagna cielo irregolarmente nuvoloso; in pianura per gran parte della giornata cielo sereno o poco nuvoloso, ma con annuvolamenti cumuliformi verso fine giornata sulla pedemontana orientale e sulle pianure del trevigiano e del veneziano, dove saranno possibili rovesci e temporali e non sono esclusi fenomeni localmente intensi. Temperature diurne in aumento rispetto a mercoledì.

Domani in pianura tra la notte ed il primo mattino annuvolamenti anche consistenti soprattutto sulle zone orientali e su quelle meridionali; dalla mattinata nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna poco o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni. In pianura fino al primo mattino probabilità da bassa (5-25%) sulle zone occidentali a medio-alta (50-75%) su quelle orientali di residue precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale su costa e pianura limitrofa; in seguito fenomeni assenti. In montagna in prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di occasionali piovaschi sulle Dolomiti.

Temperature. Minime in aumento, massime in calo.

Venti. In quota moderati da nord-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura nord-orientali: fino al mattino, moderati a tratti tesi, in successiva attenuazione, salvo temporanei rinforzi sulla costa.

Mare. Da mosso a poco mosso.

Attendibilità previsione: Discreta

Sabato 28 spazi di sereno alternati ad annuvolamenti più presenti dalle ore centrali sulle zone montane.

Precipitazioni. In prevalenza assenti soprattutto in pianura, mentre in montagna al pomeriggio aumenterà la probabilità di piovaschi/rovesci o locali temporali.

Temperature. In diminuzione in montagna e nei valori minimi anche in pianura, dove le massime saranno stazionarie.

Venti. In quota deboli/moderati settentrionali; nelle valli variabili. In pianura nord-orientali deboli, o temporaneamente moderati sull’entroterra, moderati/tesi in prossimità della costa.

Mare. Mosso.

Attendibilità previsione: Discreta

Domenica 29 cielo poco o parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di qualche breve precipitazione più che altro in montagna o sulla pianura interna; temperature minime in diminuzione, massime in locale variazione.

Attendibilità previsione: Discreta

Lunedì 30 cielo poco nuvoloso, salvo attività cumuliforme pomeridiana in prossimità dei rilievi. Temperature massime in aumento.

Attendibilità previsione: Discreta