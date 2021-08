Il Meteo in Veneto: l’Anticiclone Subtropicale Africano si estende sulla regione, inversione di tendenza da lunedì

MeteoWeb

“Prosegue l’estensione verso le nostre latitudini dell’Anticiclone Subtropicale Africano, la più importante di questa estate, iniziata lunedì. Ma solo da venerdì il Veneto si troverà nella parte dell’Anticiclone in cui l’aria proverrà più direttamente dall’Africa, e da lunedì inizierà un’inversione di tendenza per l’avvicinamento da nord-ovest di una depressione; inoltre nella seconda decade di agosto la stagione è ormai calante, il sole è meno alto sull’orizzonte e dura meno rispetto a giugno e luglio. In definitiva tale ondata di calore, pur ragguardevole, sarà da ricordare più per il fatto di essere la maggiore dell’anno che non per la sua intensità e durata se rapportata ad altre di anni passati anche recenti“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, così come riportate nel consueto bollettino giornaliero elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature simili a mercoledì eccezion fatta per leggeri aumenti in alta montagna, sopra la media anche di molto.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a giovedì sulla pianura stazionarie di notte ed in aumento leggero/moderato di giorno, nelle valli in aumento leggero/moderato di notte e stazionarie di giorno, in alta montagna leggeri/moderati aumenti di notte e cali di giorno; valori sopra la media anche di molto.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna da sud-ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Sabato 14 cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a venerdì in aumento leggero/moderato, eccetto stazionarietà dei valori diurni sulla pianura.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna da sud-ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Domenica 15 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia verso sera. Temperature sulla pianura in aumento di notte e senza variazioni di rilievo di giorno, sui monti in calo.

Lunedi 16 nuvolosità in aumento specie sui monti, dove nella seconda metà di giornata ci saranno varie piogge che localmente si estenderanno anche su pedemontana e zone limitrofe verso sera. Temperature fino al primo mattino in aumento sulla pianura e stazionarie sui monti, poi in calo specie sui monti con minime a tarda sera.