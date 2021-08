Il Meteo in Veneto: l’Anticiclone Subtropicale Africano si estende sulla regione

MeteoWeb

“Estensione verso le nostre latitudini dell’Anticiclone Subtropicale Africano, la più significativa di questa estate. Ma nella seconda decade di agosto la stagione è ormai calante e, soprattutto, solo verso il fine settimana il Veneto si troverà nella parte dell’Anticiclone in cui l’aria proverrà più direttamente dall’Africa. Perciò almeno per qualche altro giorno non ci saranno livelli di umidità particolarmente significativi, la fase più acuta avverrà da sabato“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso con piovaschi/rovesci/temporali locali. Temperature più alte in modo leggero/moderato rispetto a martedì e alla media.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a mercoledì di notte saranno in aumento leggero/moderato e di giorno senza variazioni di rilievo.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura fino al mattino in prevalenza da nord-est, dal pomeriggio sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza mentre altrove con direzione variabile. Nelle valli a regime di brezza. In alta montagna da nord-ovest.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Venerdì 13 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura assenti. Sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge locali sulle Prealpi e sparse sulle Dolomiti; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: Sulla pianura in calo di notte ed in aumento di giorno, sulla pianura stazionarie eccetto aumenti nelle valli; variazioni leggere/moderate rispetto a giovedì.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna da ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Sabato 14 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia. Temperature in aumento di notte e senza variazioni di rilievo di giorno.

Domenica 15 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia. Temperature senza variazioni di rilievo.