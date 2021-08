Il Meteo in Veneto: pressione in aumento, da giovedì nuova fase instabile

MeteoWeb

“Dopo il passaggio di un asse di saccatura lunedì condizioni di tempo in progressivo miglioramento con comparsa di schiarite e possibile ripresa di precipitazioni su parte della pianura. Da martedì la pressione tenderà a crescere almeno fino a mercoledì. Da giovedì un nucleo depressionario si avvicinerà da nord-est determinando condizioni di instabilità nella seconda parte della giornata fino a parte della mattinata di venerdì con precipitazioni a tratti anche diffuse. Seguiranno condizioni di tempo più stabili. Le temperature massime tenderanno a rimanere un po’ sotto la media del periodo“: sono le previsioni meteo per il Veneto, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi inizialmente ampi tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti sparsi, poi sviluppo di addensamenti nuvolosi sui rilievi e sulla pianura, specie centro-meridionale, con probabile ripresa di fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in generale diminuzione e inferiori alla media del periodo. Venti in quota deboli/moderati nord-occidentali. In pianura dai quadranti orientali da deboli a moderati, anche a tratti tesi sulla costa.

Domani in pianura cielo sereno o poco nuvoloso; in montagna tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più significativi nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: In pianura assenti salvo possibili locali fenomeni a fine giornata sui settori più occidentali; sulle zone montane, specie prealpine, e pedemontane dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di locali piovaschi o rovesci od occasionali temporali.

Temperature: Minime in generale diminuzione; massime in aumento in pianura e nelle valli, in calo in quota.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati, a tratti tesi sulla costa, specie dalla sera. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza mosso, specie dalla sera.

Mercoledì 25 iniziale nuvolosità, seguita da schiarite via via più ampie fino a cielo sereno o poco nuvoloso in pianura; sulle zone montane si alterneranno ampi tratti soleggiati a nuvolosità a tratti consistente, specie al pomeriggio.

Precipitazioni: Sulle zone montane probabilità medio-bassa (25-50%) di locali piovaschi o rovesci durante le ore centrali, specie sulle Prealpi.

Temperature: Minime in aumento in pianura, in calo in montagna; massime in diminuzione, in ripresa in quota.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati al mattino sulla pianura interna, moderati/tesi su costa e pianura limitrofa; venti in attenuazione nel pomeriggio. In quota venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedì 26 tempo variabile con cielo irregolarmente nuvoloso alternate a schiarite. Nel corso del pomeriggio e specie verso sera, aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sui settori montani settentrionali e centro-orientali e sulla pianura nord-orientale a fine giornata. Temperature minime in calo, massime in generale ripresa. Sulla costa rinforzo dei venti dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. In quota venti deboli/moderati da nord-ovest.

Venerdì 27 nuvolosità irregolare, specie al primo mattino, alternata a schiarite. Al mattino probabili residue precipitazioni, specie sui settori nord-orientali della pianura, poi generalmente assenti o al più locali. Sulle zone montane a partire dalle ore centrali saranno possibili locali piovaschi o rovesci, occasionali temporali. Temperature minime in ripresa, massime in calo. In pianura venti dai quadranti orientali moderati, a tratti tesi sulla costa. In quota venti moderati/tesi da nord-ovest.