Il Meteo in Veneto: rialzo termico tra sabato e domenica, poi tornano fresco e pioggia

“Sulla nostra regione arrivano modeste correnti in quota dai quadranti occidentali, che spesso sono a circolazione anticiclonica e dunque lasciano prevalere gli spazi di sereno a fronte di un po’ di nubi più frequenti in montagna, con contenuto rialzo termico soprattutto tra sabato e domenica; a fine periodo sull’Europa centrale si instaurerà una moderata depressione, che accentuerà l’instabilità e la probabilità di pioggia soprattutto a cavallo tra domenica e lunedì portando aria un po’ più fresca“: queste le previsioni meteo per il Veneto, così come riportate nel consueto bollettino giornaliero elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura cielo poco nuvoloso con ampi spazi di sereno e a tratti qualche modesto addensamento, sulle zone montane un po’ di variabilità con spazi di sereno alternati a nubi sparse; in pianura precipitazioni assenti, sulle zone montane possibile qualche rovescio soprattutto in quota e sulle Dolomiti.

Domani cielo sereno, salvo occasionali modesti addensamenti più che altro in montagna.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Le minime in quota diminuiranno un po’, altrove saranno stazionarie o in leggero aumento; le massime aumenteranno, leggermente in pianura e moderatamente in montagna.

Venti: Generalmente deboli, in quota dai quadranti nord-occidentali e altrove con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo, anche calmo alla sera.

Domenica 22 in pianura cielo da sereno a poco nuvoloso ma con qualche addensamento dal pomeriggio soprattutto a nord, in montagna tempo variabile con significativi spazi di sereno all’inizio e addensamenti nuvolosi sparsi in seguito.

Precipitazioni: Probabili piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale, dalle ore centrali sparse sulle zone montane e verso fine giornata localmente possibili anche sull’alta pianura.

Temperature: In aumento, specie riguardo alle minime in montagna e alle massime in pianura.

Venti: In quota dapprima deboli e poi moderati, dai quadranti occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura, nella prima parte della giornata deboli con direzione variabile e poi da deboli a moderati dai quadranti orientali.

Mare: Da calmo a quasi calmo, al più poco mosso verso sera.

Lunedì 23 tempo variabile, in qualche momento anche instabile, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite; alcune fasi di piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno in modo localmente significativo specie sull’entroterra pianeggiante.

Martedì 24 in pianura, prevarrà un cielo da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno; in montagna il tempo sarà variabile con significative schiarite alternate soprattutto nel pomeriggio a nubi sparse e locale instabilità, associata ad una maggior probabilità di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime perlopiù diminuiranno, le massime in pianura generalmente aumenteranno e in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale.