Il Meteo in Veneto: temperature in sensibile calo, nuovo rialzo da giovedì

“Il nucleo depressionario responsabile dell’instabilità di lunedì, si sposterà progressivamente verso est nella giornata di martedì lasciando spazio a tempo in prevalenza stabile, più fresco e asciutto per l’ingresso di correnti dai quadranti orientali, con temperature in sensibile calo rispetto ai giorni precedenti. In seguito la pressione tenderà a salire con temperature che tenderanno ad aumentare progressivamente a partire da giovedì. Venerdì l’infiltrazione in quota di aria più fredda sulle Dolomiti, associata ad un nucleo depressionario in passaggio sul nord Europa, determinerà condizioni di variabilità/instabilità sui settori montani più settentrionali. Sabato tempo stabile“: queste le previsioni meteo per il Veneto, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo passaggi di velature, specie dalla sera e sviluppo di locali annuvolamenti in montagna, in particolare sulle Prealpi. Temperature in sensibile calo. Venti in quota, da moderati a deboli nord-occidentali; in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati, a tratti tesi sulla costa.

Domani in pianura cielo sereno o a tratti poco nuvoloso, in montagna leggera variabilità con spazi di sereno alternati a crescenti nubi sparse.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più occasionali piovaschi nella notte sulle Dolomiti (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime in aumento o localmente stazionarie, in calo in quota; massime in lieve calo.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali al mattino inizialmente moderati, tesi sulla costa, poi deboli/moderati, in ulteriore attenuazione nel pomeriggio. In quota deboli nord-occidentali, a tratti moderati sulle cime più alte.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 19 in pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per annuvolamenti irregolari alternati a schiarite.

Precipitazioni: In prevalenza assenti salvo possibili occasionali piovaschi sulle zone montane nel pomeriggio/sera(probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo, massime in ripresa.

Venti: In prevalenza dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati. In quota deboli/moderati occidentali al mattino, da nord-ovest al pomeriggio.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 20 in pianura tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo qualche annuvolamento sulle zone pedemontane, sulle zone montane moderata variabilità con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite con possibili locali rovesci e temporali. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in ulteriore lieve aumento.

Sabato 21 condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo possibile sviluppo di locali modesti annuvolamenti cumuliformi sui rilievi durante le ore centrali. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore aumento.