Il Meteo in Veneto: tempo perturbato oggi e domani, piogge diffuse e fenomeni localmente intensi

MeteoWeb

“Tra il tardo pomeriggio di mercoledì 4 e la mattina di giovedì 5 tempo perturbato ad iniziare dalle zone montane, con precipitazioni anche diffuse sulle zone centro settentrionali, più discontinue altrove, e con quantitativi di pioggia anche consistenti sulle zone montane e pedemontane. Saranno inoltre possibili vari temporali, localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav nel consueto bollettino giornaliero con le previsioni meteo per il Veneto.

Per quanto riguarda l’evoluzione generale, “a inizio periodo si approfondisce una saccatura d’aria fresca in quota, che transita da ovest portando una fase d’instabilità con delle piogge anche sulla nostra regione a cavallo tra mercoledì e giovedì; segue una fase più stabile, per la graduale e parziale affermazione da sud almeno fino a sabato di un promontorio anticiclonico d’aria più calda, che farà un po’ risalire le temperature ma lascerà spazio ancora a un po’ di variabilità in montagna“.

Oggi cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche spazio di sereno più che altro all’inizio e addensamenti via via più significativi a partire dalle zone montane; piogge dapprima modeste e poi anche a carattere di rovescio o temporale, da sparse a diffuse sin dall’inizio sulle zone montane, probabili anche in pianura più che altro a fine giornata e soprattutto sulle zone interne.

Domani nelle prime ore cielo molto nuvoloso o coperto e poi rasserenamenti, salvo residua variabilità sulle zone montane nonché localmente su fascia pedemontana e pianura nord-orientale.

Precipitazioni: Nelle prime ore probabilità alta (75-100%) di fenomeni piuttosto diffusi specie sulle zone montane e pedemontane, anche a carattere di rovescio o temporale; la probabilità poi diminuirà da ovest, fino a risultare bassa (5-25%), eventualmente per qualche pioggia anche a carattere di breve rovescio o locale temporale specie dal tardo pomeriggio.

Temperature: Sulle zone montane le minime diminuiranno un po’ specie in quota, le massime aumenteranno; in pianura contenute variazioni di carattere locale, tra cui lievi diminuzioni su costa e zone adiacenti.

Venti: In quota perlopiù moderati da nord-ovest, salvo qualche rinforzo di Libeccio nelle primissime ore; altrove direzione variabile e intensità prevalentemente debole, salvo qualche fase di moderato rinforzo su bassa pianura e costa.

Mare: Temporaneamente anche mosso al largo nella prima parte della giornata, per il resto da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 6 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e locali temporanei addensamenti.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso nulla o molto bassa (0-5%) od al più temporaneamente bassa (5-25%), eventualmente per qualche piovasco o breve rovescio nelle primissime ore e qualche occasionale modesto fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane.

Temperature: Minime in calo sulle zone montane, stazionarie o in lieve aumento sulla costa e senza notevoli variazioni altrove; le massime aumenteranno un po’, salvo locali leggere controtendenze sulle zone più a sud-est.

Venti: In quota, perlopiù moderati dai quadranti occidentali; altrove prevalentemente deboli di direzione variabile, ma con fasi di moderati rinforzi sparsi dai quadranti orientali.

Mare: Generalmente quasi calmo.

Sabato 7 cielo da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno e maggiori addensamenti sulle zone centro-settentrionali, dove saranno un po’ più probabili alcune piogge, con possibilità di qualche rovescio o temporale; le temperature minime aumenteranno, le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Domenica 8 in pianura cielo prevalentemente poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, in montagna un po’ di variabilità con spazi di sereno anche significativi all’inizio ma seguiti in giornata da addensamenti sparsi, associati ad una maggior probabilità di qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature subiranno un contenuto aumento, specie riguardo ai valori massimi.