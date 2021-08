Il Meteo in Veneto: tempo stabile e temperature in aumento, valori superiori alle medie

MeteoWeb

“Nei prossimi giorni l’anticiclone presente sull’area Mediterranea occidentale esercita un effetto sempre più rilevante anche sulla nostra regione, portando tempo stabile e temperature in graduale aumento, fino a valori ben superiori alle medie del periodo dai giorni centrali della settimana“: sono le previsioni meteo per il Veneto, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.ù

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi, più frequente sulle Dolomiti. Sulle zone Alpine possibili locali rovesci o temporali, e non si esclude qualche isolato rovescio sulle zone prealpine.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo parziale velatura per nubi alte nelle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti, salvo una modestissima probabilità di qualche piovasco o rovescio pomeridiano sulle Dolomiti.

Temperature: In contenuto aumento le massime, minime generalmente stabili.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da ovest; per il resto in prevalenza deboli variabili, con brezze sulla costa ed in prossimità dei rilievi.

Mare: Da poco mosso a calmo.

Mercoledì 11 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con annuvolamenti sulle zone alpine e prealpine al pomeriggio.

Precipitazioni: Al pomeriggio probabilità medio-bassa (20-40%) di rovesci o temporali sulle Dolomiti, e possibilità di qualche precipitazione anche sulle zone prealpine.

Temperature: Valori in generale aumento.

Venti: In montagna in prevalenza deboli/moderati occidentali; in pianura variabili, in prevalenza deboli/moderati da est o nordest specie sulle zone costiere.

Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 12 tempo generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; qualche annuvolamento pomeridiano in montagna. Temperature minime in aumento, e massime stabili o in lieve aumento.

Venerdì 13 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, con annuvolamenti dalle ore centrali e nuvolosità alta in transito; possibili locali rovesci o temporali sulle zone montane nelle ore centrali e al pomeriggio. Temperature minime stabili, massime in lieve ulteriore aumento.