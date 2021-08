Il Meteo in Veneto: torna il maltempo, nuovo impulso perturbato tra mercoledì e giovedì

MeteoWeb

“La regione rimane sotto la marginale influenza di correnti umide occidentali che determineranno variabilità e tratti di instabilità nelle ore pomeridiane soprattutto in montagna; tra mercoledì e giovedì transiterà un impulso perturbato che porterà instabilità più marcata e diffusa, con precipitazioni che interesseranno anche le zone pianeggianti“: sono le previsioni meteo per il Veneto, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso con temporanei maggiori annuvolamenti per attività cumuliforme, soprattutto sulle zone montane e pedemontane, dove potranno verificarsi dei rovesci o locali temporali; sul resto della pianura probabilità bassa di occasionali fenomeni. Temperature in diminuzione, salvo rialzo delle massime nelle valli.

Domani nella prima metà della giornata cielo sereno o poco nuvoloso; dalle ore centrali aumento della nuvolosità cumuliforme a partire dalle zone montane, in successiva estensione al resto della regione.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata probabilità in aumento di rovesci e temporali fino a medio-alta (50-75%) sui settori montani e pedemontani, e medio-bassa (25-50%) per fenomeni locali in pianura.

Temperature: Stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota deboli/moderati da sud-ovest. In pianura deboli variabili, in prevalenza orientali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 4 cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, salvo temporanee parziali schiarite soprattutto in pianura e nella prima parte della giornata.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) sulle zone montane dove i fenomeni saranno diffusi e persistenti, medio-bassa (25-50%) su quelle pedemontane e bassa (5-25%) sul resto della pianura (soprattutto dalla serata) di precipitazioni da locali a sparse. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in leggero aumento nei valori minimi e in locale flessione nelle massime.

Venti: In quota da sud-ovest, inizialmente deboli/moderati in intensificazione fino a forti in alta quota nel pomeriggio; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati, in prevalenza da nord-est. Possibili raffiche in corrispondenza dei temporali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Giovedì 5 fino al mattino nuvolosità e precipitazioni residue, che tenderanno a diradarsi a partire dalle zone occidentali, fino ad aversi nel pomeriggio assenza di precipitazioni e cielo in prevalenza sereno. Temperature minime senza notevoli variazioni o in calo in montagna; massime in aumento sulle zone montane e sulla pianura orientale, pressoché stazionarie altrove.

Venerdì 6 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione in montagna; massime in ripresa.