Clima, il monte Kebnekaise si abbassa: persi 2 metri nell’ultimo anno, era la montagna più alta della Svezia

L’unico ghiacciaio di montagna rimanente in Svezia, che fino al 2019 ha rappresentato anche la vetta più alta del Paese per 139 anni, ha perso altri due metri in altezza nell’ultimo anno a causa dell’aumento delle temperature dell’aria, sostengono gli esperti dell’Università di Stoccolma.

Nel 2019, la cima meridionale del massiccio del Kebnekaise era stata retrocessa al secondo posto nella classifica delle montagne svedesi dopo che un terzo del suo ghiacciaio si era sciolto. La cima settentrionale del Kebnekaise, dove non ci sono ghiacciai, è ora la più alta del Paese. Il 14 agosto, la cima meridionale del Kebnekaise misurava 2.094,6 metri sopra il livello del mare, secondo le misurazioni eseguite dai ricercatori della stazione di ricerca Tarfala. Si tratta dell’altezza più bassa che sia mai stata misurata dall’inizio delle misurazioni negli anni ’40, ha spiegato l’università in una dichiarazione.

“La riduzione della cima può essere principalmente spiegata dall’aumento delle temperature dell’aria ma anche dai cambiamenti delle condizioni del vento, che influenzano i punti in cui si accumula la neve in inverno”, si legge nella dichiarazione.

La cima meridionale del Kebnekaise ha raggiunto un’altezza massima di 2.118 metri a metà degli anni ’90. Il massiccio del Kebnekaise si trova circa 150km a nord del Circolo Artico nella catena montuosa scandinava che si estende su ampie zone della Norvegia settentrionale e della Svezia. Kebnekaise è caratterizzato dalla presenza di due vette principali, una meridionale ghiacciata, soggetta alla riduzione di massa, e una settentrionale rocciosa, che non altera le proprie dimensioni ed è ora la più elevata della regione.