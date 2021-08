Il mostruoso uragano Ida visto dallo Spazio, le FOTO dalla Stazione Spaziale

MeteoWeb

Il gigantesco l’uragano Ida è stato fotografato dalla Stazione Spaziale Internazionale: il ciclone ha effettuato il landfall nelle scorse ore in Louisiana, con venti che hanno raggiunto picchi di 240 km/h, ed è stato immortalata dagli astronauti a bordo della ISS, tra cui Thomas Pesquet dell’Agenzia Spaziale Europea.

“E’ preoccupante vedere dal nostro punto di osservazione questi fenomeni meteorologici diventare più forti e più frequenti. Spero che chiunque si trovi nel percorso di questa tempesta sia preparato e stia al sicuro,” ha scritto Pesquet su Twitter, pubblicando spettacolari foto dell’uragano visto dallo Spazio mentre stava per colpire la costa americana.

Ida è considerato il 2° uragano più forte dopo Katrina ad impattare sulle coste della Louisiana. E’ il 4° uragano della stagione ma il primo a raggiungere la 4ª categoria.

Poco dopo aver toccato la terraferma l’uragano ha iniziato a perdere potenza ma proseguendo nel suo tragitto continua a creare gravi danni, allagamenti e blackout in molte aree.