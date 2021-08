Il pianeta brucia: l’incendio in Siberia è il più grande del mondo e potrebbe diventare il più vasto mai documentato

MeteoWeb

L’incendio che da settimane sta attanagliando il nordest della Siberia ha raggiunto un livello senza precedenti: le fiamme hanno già devastato un territorio pari a tutti gli altri incendi del mondo messi insieme. E’ quanto denunciato da Greenpeace Russia al Moscow Times, stimando che questo incendio potrebbe diventare il più grande nella storia documentata del pianeta. In Jacuzia, la regione più grande e più fredda della Russia, il fumo denso e acre copre gli insediamenti e raggiunge le città a migliaia di chilometri di distanza. Il più grande di questi incendi ha superato 1,5 milioni di ettari, ha riferito il responsabile forestale del gruppo ambientalista. Secondo Greenpeace Russia, “se aumenterà di 400mila ettari sarà il più grande della storia documentata”, “è impossibile contenerlo con azioni umane, i vigili del fuoco dovrebbero creare una linea tagliafuoco lunga 2mila chilometri”.

Solo la pioggia potrebbe fermare o rallentare significativamente l’incendio, ha riferito il direttore di Greenpeace Russia, Alexey Yaroshenko, ma le precipitazioni attuali sono troppo deboli. “Nella migliore delle ipotesi potremmo salvare gli insediamenti e le infrastrutture che si trovano sul percorso dell’incendio“, ha affermato.

Sono così tanti i roghi in Russia che si possono dividere in due tipi: il tipo che le autorità stanno combattendo e gli altri che vengono lasciati bruciare. Questo perché la Siberia è così vasta che enormi incendi possono bruciare senza minacciare grandi insediamenti, sistemi di trasporto o infrastrutture, ma fanno comunque parte di una serie di roghi che insieme sono più grandi di tutti gli altri incendi nel mondo.

Gli incendi siberiani non sono una novità, e anzi fanno parte di un ciclo annuale. Ma molti esperti di clima vedono l’incredibile portata degli incendi di quest’anno come un altro segno di maggiori rischi di incendio su un pianeta sempre più caldo e che è potenzialmente reso ancora più caldo dalle enormi emissioni di carbonio degli incendi. Gli incendi in Siberia, infatti, stanno letteralmente pompando enormi quantità di carbonio nell’atmosfera. La Russia sta combattendo contro oltre 190 incendi boschivi, sono stati chiusi aeroporti e strade, ed evacuate migliaia di persone.