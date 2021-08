Il record di caldo di Floridia sui media di tutto il mondo, dagli USA a India e Australia: “in Sicilia la temperatura più alta mai registrata in Europa”

MeteoWeb

Ieri, mercoledì 11 agosto, è stata una giornata storica per la meteorologia italiana ed europea. Durante la feroce ondata di caldo africano che ha stretto in una morsa il Sud Italia, Floridia, vicino Siracusa, ha raggiunto l’incredibile temperatura di +48,8°C, che rappresenta non solo il nuovo record di caldo per l’Italia ma anche per tutta l’Europa: mai era stata registrata una temperatura così alta nella storia del continente.

La notizia del record, validato dal SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), ha presto fatto il giro del mondo. Dal Regno Unito a Malta, dagli USA fino ad Australia e India, i giornali del mondo pubblicano la notizia del caldo eccezionale in Italia che ha riscritto la storia dal punto di vista meteorologico in Europa. “Ouch! L’Europa ha appena testimoniato la sua temperatura più alta nella storia registrata. +48,4°C a Siracusa, Sicilia”, ha scritto semplicemente il meteorologo scozzese Scott Duncan, autore dell’immagine in alto.

“L’Italia potrebbe aver registrato la giornata più calda mai registrata in Europa”, titola la CNN: “la città di Siracusa ha raggiunto il record rovente nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto”.

“L’Italia potrebbe aver registrato la temperatura più calda mai registrata in Europa”, titola la BBC, che cita l’ondata di caldo in atto provocata dall’anticiclone nordafricano. La BBC parla anche della piaga degli incendi al Sud, citando i 3 decessi che si sono verificati ieri in Calabria e Sicilia a causa dei roghi.

“La Sicilia sale a +48,8°C, stabilendo potenzialmente il record di caldo di tutti i tempi in Europa”, è il titolo del Washington Post.

“La temperatura più alta registrata di +48,8°C in Europa è stata apparentemente registrata in Sicilia” è invece il titolo dell’articolo che il Guardian dedica al record italiano ed europeo. “La più alta temperatura della storia europea sembra essere stata registrata in Italia durante un’ondata di caldo che sta spazzando il Paese. Il risultato arriva nel mezzo di una feroce ondata di caldo che si estende dal Mediterraneo alla Tunisia e all’Algeria. Incendi scoppiano su gran parte dell’area da oltre una settimana. Il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza”, scrive il Guardian.

Il nuovo record italiano ed europeo è notizia anche sui giornali australiani. “L’Italia potrebbe aver registrato la temperature più alta di sempre in Europa con i +48,8°C della Sicilia”, titola ABC, che parla anche degli incendi che stanno devastando Sicilia e Calabria. Nell’articolo, si parla anche dell’Aspromonte, “nominato area UNESCO di importanza geologica internazionale” e “minacciato dagli incendi”. Inoltre, vengono citate le Madonie, in Sicilia, dove le fiamme “hanno distrutto coltivazioni, animali, case ed edifici industriali” e anche la Sardegna.

Anche in India si parla del caldo record di Siracusa. “La Sicilia registra la temperatura più alta di sempre in Europa; un morto per gli incendi che infuriano al Sud Italia”, titola l’Indian Express, che riporta la notizia della morte del 76enne a Grotteria, nel Reggino, e le parole del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà: “Ancora un’altra vittima degli incendi. Stiamo perdendo la nostra storia, sta andando in cenere la nostra identità”.

“La Sicilia batte il record europeo per la temperatura più alta con +48,8°C”, titola Malta Today. “L’isola italiana della Sicilia ieri è entrata nei libri dei record europei dopo che la temperatura ha raggiunto una massima di +48,8°C nella città di Floridia, a Siracusa”, si legge nell’articolo, che parla anche degli incendi nell’isola.

“La Sicilia registra la temperatura più alta di sempre in Europa mentre infuriano gli incendi”, è il titolo che MSN dedica al caldo record dell’Italia. “Gli incendi hanno avuto un impatto fatale, con il bilancio dei morti collegati agli incendi di almeno 4 persone nel corso dell’ultima settimana”, si legge.