Il Titanic rischia di scomparire per sempre: l’allarme lanciato dopo un nuovo VIDEO girato in fondo all’oceano

In un altro tuffo profondo verso il famoso relitto del Nord Atlantico del Titanic, OceanGate ha girato un video catturando con il suo sommergibile Titan immagini che mostrano come la nave affondata nel 1912 sia in “rapido deterioramento”, il che è palese per via di numerosi cambiamenti ben visibili rispetto all’ultima volta in cui il relitto è stato analizzato. “Questi cambiamenti sono distinti e notevoli, incluso l’idroide di Gorgonia mancante dalla rotaia di prua“, ha riferito OceanGate Expeditions dopo che Titan ha effettuato la sua ultima immersione nel sito profondo 3800 metri.

OceanGate Expeditions ha effettuato la sua prima immersione sul Titanic il mese scorso e ha inviato immagini che mostrano detriti sul fondo dell’oceano, come la cornice di una vetrata e frammenti di piastrelle del pavimento del transatlantico. Ora sta effettuando immersioni multiple e impiegando tecniche di imaging 3D per documentare in dettaglio le condizioni del relitto. Nel 2019, un altro team di immersioni ha riferito che il deterioramento del Titanic sembrava accelerare.

La società afferma che esaminerà tutti i video, il sonar e le scansioni laser 3D con esperti per valutare il deterioramento e continuerà tali sforzi quando il team sarà tornato nel suo porto di origine. Le osservazioni finora provengono principalmente da filmati di immersioni passate che non corrispondono alla qualità di ciò che OceanGate sta catturando ora. La perdita della nave e di oltre 1.500 persone a bordo, oltre alla riscoperta del relitto nel 1985, hanno reso quella del Titanic una delle tragedie marine più famose della storia.

L’ultima immersione di Titan ha incluso il comandante Paul-Henri Nargeolet in uno dei team di esperti della spedizione. OceanGate ha sottolineato che sono trascorsi quasi 34 anni dal giorno della prima immersione di Nargeolet sul Titanic. Definito il “più grande esploratore del Titanic“, l’ex comandante della marina francese è stato a capo di sei spedizioni sul sito del relitto (1987, 1993, 1994, 1996, 1998, 2010) ed è stato incaricato di recuperare più di 5.500 manufatti del Titanic. OceanGate Expeditions ha concluso la sua spedizione Titanic Survey, iniziata il 28 giugno, questo sabato. Le missioni continueranno nei prossimi anni per documentare completamente il relitto.

Successivamente, la compagnia andrà in spedizione alla scoperta del mare profondo dell’Hudson Canyon a settembre e alla spedizione della Great Bahama Bank all’inizio del 2022.