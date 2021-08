“Fermiamo il programma di vaccinazione di massa, ora”, il virologo Geert Vanden Bossche: “la Natura si prenderà cura del fallimento dell’umanità, ma il prezzo da pagare sarà terribile”

MeteoWeb

“È fondamentale comprendere come la vaccinazione di massa stia inevitabilmente portando questa pandemia di varianti antigeniche altamente infettive in una direzione molto pericolosa per la salute pubblica e globale”: a sostenerlo è Geert Vanden Bossche, virologo belga, ex responsabile del programma senior della Bill and Melinda Gates Foundation in Vaccine Discovery, ex capo dell’Ufficio per lo sviluppo dei vaccini per l’equivalente tedesco del CDC e professore universitario.

In un post pubblicato sul suo sito web, intitolato “C-19 Pandemia: Quo vadis, homo sapiens?“, l’esperto afferma:

“Il programma di vaccinazione di massa dell’OMS è stato istituito in risposta a un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. Fin dai primi giorni delle campagne di vaccinazione di massa, alcuni esperti hanno messo in guardia contro l’impatto catastrofico che un tale programma potrebbe avere sulla salute globale e individuale. La vaccinazione di massa nel mezzo di una pandemia tende a promuovere la selezione e l’adattamento delle varianti di fuga immunitaria che sono caratterizzate dall’aumento dell’infettività e della resistenza agli anticorpi diretti (Abs) contro la proteina spike (S), diminuendo così la protezione nei vaccinati e minacciando i non vaccinati. Ciò già spiega perché il programma di vaccinazione di massa dell’OMS non solo non è in grado di generare l’immunità di gregge (HI), ma porta anche a una sostanziale erosione della capacità di protezione immunitaria della popolazione. Poiché il programma di vaccinazione di massa universale in corso promuoverà presto la propagazione dominante di mutazioni altamente infettive e di fuga di neutralizzazione (cioè, le cosiddette ‘varianti S Ab-resistenti’), Abs acquisiti naturalmente, o neutralizzanti vaccinali, non offriranno più alcuna protezione agli individui immunizzati, mentre un’elevata pressione infettiva continuerà a sopprimere il sistema di difesa immunitario innato dei non vaccinati. Ciò per dire che ogni ulteriore aumento dei tassi di copertura vaccinale contribuirà ulteriormente a costringere il virus a resistere agli anticorpi neutralizzanti diretti contro la proteina spike. L’aumento dell’infettività virale, combinata con l’elusione dell’immunità antivirale, comporterà inevitabilmente un ulteriore tributo alla salute umana e di vite umane. È quindi necessario intraprendere un’azione immediata per ridurre drasticamente i tassi di infettività virale e prevenire la rapida diffusione di varianti di fuga immunitaria selettiva nell’intera popolazione, vaccinata o meno. Il primo passo cruciale può essere realizzato invocando uno stop immediato al programma di vaccinazione di massa, sostituendolo con l’uso esteso di chemioprofilattici antivirali, dedicando massicce risorse di sanità pubblica a ridimensionare i trattamenti multifarmaco precoci della malattia da Covid-19“.

Lo scienziato quindi si focalizza su “fatti e dati“:

“L’immunità innata contribuisce in modo critico a proteggere una popolazione dal Covid-19. Questo è il motivo per cui i bambini e le persone sane (cioè non immunodepressi e senza malattie) godono di un significativo grado di protezione dalla malattia da Covid-19. Gli anticorpi naturali e innati (Abs) e le cellule Natural Killer (NK) possono mirare a strutture comuni non mutabili in virus altrimenti altamente mutanti e quindi gestire tutte le varianti di Sars-CoV-2 (1). Tuttavia, poiché rappresentano semplicemente una prima linea di difesa immunitaria e hanno un’affinità relativamente bassa, non sono armati abbastanza bene per affrontare alte concentrazioni di agenti patogeni (1, 2, 3). Sebbene il nostro sistema di difesa immunitario innato possa essere considerato un’arma biologica naturale molto potente contro Sars-CoV-2, è popolato da Abs che possono essere facilmente superati da Abs specifici della proteina spike (S). Questo perché l’affinità di legame degli Abs antigene (Ag)-specifici per un antigene specifico è molto più alta dell’affinità degli Abs innati e polireattivi per lo stesso antigene (quest’ultimo si lega principalmente a più siti di legame espressi sulla superficie (*1) attraverso interazioni multivalenti). Questo fenomeno biofisico spiega già perché i tassi di morbilità e mortalità tendano ad aumentare con l’aumento della pressione virale infettiva (ad es. a causa di una maggiore infettività intrinseca del virus circolante o per sovraffollamento, assembramenti, contatti ravvicinati ecc., soprattutto se combinati con scarsa igiene e condizioni abitative). Tale aumento del tasso di infezione è stato anche all’origine dell’importante seconda ondata di malattie e decessi che ha colpito particolarmente i giovani durante la pandemia influenzale del 1918 (8). Per quanto ne so, nessuno degli attuali modelli matematici che studiano l’evoluzione virale e le dinamiche di trasmissione della pandemia di COVID-19 ha considerato nell’equazione la suscettibilità della nostra difesa immunitaria innata a una maggiore infettività virale. Poiché questo è un prerequisito importante per comprendere la selezione e la propagazione dominante di varianti sempre più infettive, e poiché l’affidabilità dei modelli dipende sempre dalle ipotesi, le previsioni di questi modelli non si sono avverate. Nessuno di questi si è nemmeno avvicinato alla realtà. La mancata considerazione del ruolo delle cellule Abs e NK innate, polireattive (cioè multipatogene-specifiche), è la spiegazione più importante del perché i meccanismi alla base della crescente infettività delle varianti virali circolanti e della loro rapida evasione dall’immunità antivirale sono rimasti sfuggenti. Sebbene più pubblicazioni peer-review abbiano ripetutamente evidenziato il ruolo fondamentale degli Abs naturali multipatogeno-specifici in una miriade di meccanismi di difesa immunitaria naturali, la stragrande maggioranza di vaccinologi, virologi ed epidemiologi non sembra nemmeno essere consapevole dell’importanza funzionale di questi Abs (si rimanda ai riferimenti alla letteratura sul sito web www.geertvandenbossche.org sotto topic 1). Parallelamente alla vaccinazione universale, la prevalenza di più ceppi infettivi è aumentata rapidamente. Secondo gli epidemiologi molecolari, Sars-CoV-2 si sta evolvendo rapidamente anche verso la resistenza agli Abs Sars-CoV-2 S-specifici (9, 10). Lo hanno attribuito alla pressione immunitaria S-diretta che ora si sta rapidamente accumulando nella popolazione. Non c’è dubbio che la resistenza agli Abs vaccinali sarà l’endpoint di qualsiasi programma di vaccinazione di massa che utilizzi vaccini moderni durante una pandemia di una malattia virale acuta autolimitante causata da un virus altamente mutabile. Contrariamente ai vaccini vivi, quelli prodotti dalle moderne tecnologie vaccinali non riescono a indurre l’immunità sterilizzante (*3). Questo fallimento porta inevitabilmente alla selezione e all’adattamento di varianti sempre più infettive e alla fine costringe il virus a resistere agli Abs neutralizzanti per sopravvivere. Come abbondantemente riportato in letteratura e sui social media, i soggetti vaccinati non solo diffondono varianti di Sars-CoV-2 (*4) ma stanno sviluppando sempre più anche infezioni sintomatiche (*5). L’immunità acquisita protegge da uno spettro diversificato di varianti di Sars-CoV-2. Ciò è probabilmente dovuto alla “diffusione dell’antigene” mediata dall'”adiuvante” come risultato di una profonda stimolazione immunitaria causata da una malattia naturale (comunicazione personale, *6). Considerando che ciò implica che l’immunità acquisita anti-Sars-CoV-2 può affrontare una serie di distinte varianti di fuga immunitaria, è improbabile che sarà anche in grado di affrontare uno spostamento antigenico causando la “neutralizzazione di fuga” come, ad esempio, descritto per la variante lambda (11). Per il virus dell’influenza, ad esempio, è stato ben documentato che i vaccini, soprattutto se adiuvati, potrebbero funzionare contro le varianti antigeniche che sono state soggette a deriva antigenica ma non contro le varianti che derivano da uno spostamento antigenico (12, 13)”.

“Considerando che le aspettative basate sulla scienza sono ora sempre più confermate dalle dinamiche evolutive della pandemia, le aspettative commerciali e di sanità pubblica per i vaccini anti-Covid-19, come riassunte nella tabella 1, hanno dovuto essere in gran parte essere abbandonate. Ciò ha comportato un continuo cambiamento di dichiarazioni e affermazioni da parte delle autorità sanitarie globali e pubbliche, approvate dai governi nazionali come indicato nella tabella 2“.

Quindi, Geert Vanden Bossche fa il punto su “come la Natura si prenderà cura del fallimento dell’umanità, ma non senza aumentare il prezzo per garantire l’immunità del gregge“.

“È fondamentale comprendere come la vaccinazione di massa stia inevitabilmente portando questa pandemia di varianti antigeniche altamente infettive in una direzione molto pericolosa per la salute pubblica e globale. Perché dovremmo preoccuparci delle varianti antigeniche e dell’infettività virale potenziata quando i vaccini proteggono ancora ampiamente i vaccinati da malattie (gravi) e dal ricovero in ospedale? Un livello più elevato di variazione antigenica e l’infettività associata rendono i vaccini anti-Covid meno efficienti nel contenimento dell’infezione. Questo attualmente porta a infezioni breakthrough nella stragrande maggioranza dei vaccinati, mentre anche i casi di malattie breakthrough sono in aumento. D’altra parte, l’aumento dell’infettività rappresenta una seria minaccia per gli individui non vaccinati in quanto può erodere la loro immunità innata, non specifica per le varianti in riferimento alla riesposizione dopo un’infezione primaria asintomatica (14). Ciò sta attualmente causando un aumento dei tassi di morbilità nella parte non vaccinata della popolazione, principalmente nei gruppi di età superiore non vaccinati (*7). Tuttavia, le persone più giovani non vaccinate ora contraggono sempre più anche il Covid-19. Poiché le misure di prevenzione delle infezioni sono state nel frattempo allentate in molti Paesi, gli individui più giovani non vaccinati ora tendo più spesso verso contatti sociali più stretti. L’allentamento delle misure di prevenzione delle infezioni su uno sfondo di varianti circolanti più infettive colpisce principalmente i non vaccinati poiché sono più suscettibili all’elevata pressione infettiva. Tuttavia, poiché le varianti dominanti più infettive stanno attualmente incorporando sempre più mutazioni che influenzano la loro sensibilità agli Abs che neutralizzano il virus e poiché la vaccinazione di massa è ora estesa a gruppi di età sempre più bassa, si può ragionevolmente presumere che l’incidenza di malattie breakthrough e morte nella parte vaccinata della popolazione aumenterà rapidamente. Per contro, è probabile che i tassi di morbilità nella parte non vaccinata della popolazione diminuiscano nelle prossime settimane o mesi perché il serbatoio di candidati suscettibili si esaurirà rapidamente, soprattutto perché il virus (per es., la variante delta) si sta diffondendo molto rapidamente, e le riserve di individui suscettibili si esauriscono man mano che sempre più giovani vengono vaccinati. I meccanismi della vaccinazione di massa e il suo impatto previsto sulla pressione infettiva virale, nonché sui tassi di morbilità e mortalità nella parte della popolazione vaccinata rispetto a quella non vaccinata sono descritti più dettagliatamente di seguito. Che la resistenza virale agli Abs neutralizzanti S-specifici possa verificarsi è tutt’altro che un mito. Per quanto ne so, l’esempio più convincente di una variante in grado di sfuggire agli Abs neutralizzanti anti-S è la variante lambda di Sars-CoV-2. Questa variante ha incorporato un importante cambiamento nel dominio N-terminale (NTD) della sua proteina spike. Questo spostamento antigenico fa sì che il virus diventi resistente agli Abs neutralizzanti. Il cambiamento è causato da una mutazione di delezione e impedisce agli Abs neutralizzanti di legarsi al dominio legante il recettore (RBD) di S (11). Grazie a questa mutazione, la variante lambda può ottenere un sostanziale vantaggio competitivo se il virus viene improvvisamente sottoposto a una pressione immunitaria S-diretta sostanziale e diffusa. Un notevole aumento dei casi (come è stato osservato, ad esempio, in diversi Paesi sudamericani) può portare a un drammatico incremento della pressione immunitaria S-diretta, specialmente nelle persone sane che vengono rapidamente riesposte al virus a causa di un forte aumento della pressione infettiva. Questo spiega come all’improvviso una mutazione di fuga immunitaria in grado di resistere agli anticorpi S-specifici possa rapidamente diventare predominante in popolazioni che subiscono un aumento sostanziale dei casi. Anche le popolazioni soggette a vaccinazione di massa possono esercitare una forte pressione immunitaria sull’infettività virale (cioè sulla proteina S). Ciò suggerisce che gli alti tassi di copertura vaccinale alla fine trasformano le popolazioni in eccellenti terreni di coltura per tali varianti resistenti al vaccino. Anche se queste ultime non vengono generate direttamente nella popolazione altamente vaccinata, possono facilmente utilizzare tale popolazione come una comoda capsula di Petri per la loro espansione in prevalenza (*8). A meno che una campagna di immunizzazione di massa avanzata non abbia sufficientemente addestrato la popolazione a esercitare una pressione immunitaria sufficientemente forte sull’infettività virale, la variante lambda potrebbe non essere in grado di superare la variante delta circolante più infettiva, anche se quest’ultima non sfugge (ancora?) alla neutralizzazione di fuga. Tuttavia, poiché i tassi di copertura vaccinale e la pressione infettiva crescono ulteriormente, non c’è motivo di credere che la variante delta non possa incorporare una mutazione di “fuga di neutralizzazione” altrettanto drammatica per sfuggire completamente all’immunità antivirale mantenendo il suo alto livello di infettività. Un tale evento potrebbe, ad esempio, derivare dalla selezione naturale di una mutazione (ad esempio, delezione) in un sito allosterico della proteina spike (ad esempio, nell’NTD), comportando così un cambiamento conformazionale nel RBD, o da un evento naturale di ricombinazione dovuto alla coinfezione con 2 differenti varianti. Il verificarsi di resistenza virale ai vaccini anti-Covid implica che gli Abs neutralizzanti non si legano più a Sars-CoV-2. Gli Abs naturali, con variante non specifica nei vaccinati potrebbero, quindi, non essere più soppressi (*9). Questo per dire che gli individui che hanno acquisito protezione nei confronti di Sars-CoV-2, sia a seguito di vaccinazione o di guarigione da una precedente malattia, perderanno tale protezione e rimarranno semplicemente con la capacità protettiva fornita dai loro Abs naturali, varianti aspecifici. Poiché le varianti in grado di resistere agli Abs anti-S possono essere ancora molto contagiose, la pressione infettiva in Paesi/regioni con comunità densamente popolate potrebbe aumentare rapidamente dopo una precedente ondata. In alternativa, potrebbe verificarsi un aumento del tasso di infezione anche quando una tale variante viene introdotta in un Paese/regione con un alto tasso di copertura vaccinale e dove la pressione infettiva è stata precedentemente abbassata a causa del distanziamento sociale e di altre misure di salute pubblica. Poiché la resistenza virale agli Abs S-diretti rende inutile l’immunità acquisita (*10), tutti i vaccinati sono alla mercé dei loro Abs innati e naturali per la protezione contro le malattie. Sebbene gli Abs neutralizzanti S-specifici non possano più legarsi al virus e la soppressione degli Abs naturali venga meno, la circolazione delle varianti altamente infettive sarà ancora molto problematica poiché il loro contributo alla pressione infettiva virale complessiva non può più essere mitigato da nessuno dei due Abs vaccinali (cioè nei vaccinati) o acquisiti naturalmente (cioè in coloro che hanno precedentemente contratto la malattia da Covid-19). Ciò interesserà principalmente la parte vaccinata della popolazione poiché quest’ultima comprende la frazione più ampia dei gruppi di età più avanzata. Anche se i loro Abs naturali non sono più soppressi, diventano ancora più vulnerabili rispetto all’inizio della pandemia perché le varianti circolanti che stanno affrontando hanno acquisito un livello più elevato di infettività (*11). Il cambiamento nella dinamica di legame degli Abs è stato riassunto in Fig. 1″.

Lo scienziato si sofferma quindi sui “meccanismi della vaccinazione e l’impatto previsto di una maggiore infettività virale sui tassi di morbilità e mortalità nella parte della popolazione vaccinata rispetto a quella non vaccinata“.

“Più avanzano le campagne di vaccinazione di massa, più individui giovani e sani saranno vaccinati. Tuttavia, più individui giovani e sani vengono vaccinati, maggiore diventa la frazione della popolazione in cui gli Abs innati con varianti non specifiche subisce una soppressione prolungata da parte degli Abs vaccinali e più forte diventa la pressione immunitaria a livello di popolazione sull’infettività virale (cioè sulla proteina spike). Più forte diventa la pressione immunitaria a livello di popolazione, più è probabile che le varianti selezionate naturalmente e più infettive troveranno un terreno fertile adatto per la loro espansione e più velocemente queste varianti più infettive inizieranno a prevalere. Più velocemente più varianti infettive circolanti continuano a riprodursi per diventare la popolazione virale dominante, più rapidamente aumenteranno i tassi di morbilità e mortalità, prevalentemente nella parte non vaccinata della popolazione. Finché non si verifica la resistenza al vaccino, gli Abs vaccinali si legheranno a Sars-CoV-2 e quindi supereranno gli Abs naturali nei vaccinati. Tuttavia, la capacità di neutralizzazione di questi Abs diminuirà progressivamente poiché sempre più varianti infettive ospitano mutazioni di fuga che influenzano il legame dell’RBD al recettore cellulare dell’enzima di conversione dell’angiotensina (Ace)-2. D’altra parte, solo una parte in costante calo della popolazione sana e non vaccinata rimarrà suscettibile all’elevata pressione infettiva esercitata dalle varianti più infettive circolanti (ad es. variante delta), grazie a un drastico calo dell’età media di questa popolazione (*12). Questo per dire che, alla fine, l’estensione dell’immunizzazione naturale (come conseguenza del Covid-19) e della vaccinazione di massa ai gruppi di età più giovane fornirà meno opportunità per il virus di causare malattie nella restante parte della popolazione non vaccinata. Sulla base delle dinamiche sopra descritte, è ragionevole concludere che il proseguimento della vaccinazione di massa, insieme alla circolazione predominante di varianti più infettive (facilitata dalla vaccinazione di massa!), porterà inevitabilmente a tassi di morbilità e mortalità relativamente più elevati nei vaccinati che nei non vaccinati. Ne consegue anche che quanto più la parte vulnerabile, ma non vaccinata, della popolazione aderirà a rigorose misure di prevenzione delle infezioni (*13), più il picco di morbilità e mortalità si sposterà dai non vaccinati ai vaccinati. Ciò diventerà ancora più evidente quando le varianti maggiormente infettive circolanti e predominanti diventeranno resistenti agli Abs neutralizzanti S-specifici, semplicemente perché la parte vaccinata della popolazione comprende la frazione più ampia dei gruppi di età più avanzata”.

Successivamente, l’esperto tedesco fa il punto sull’impatto “della pressione di selezione immunitaria S-diretta esercitata da un massiccio affollamento rispetto all’immunizzazione massiccia“.

“I Paesi che non sono colpiti da grandi ondate registrano tassi di morbilità e mortalità più favorevoli, ma potrebbero alla fine pagare un prezzo ancora più alto poiché diverse ondate “più infettive” possono colpire la loro popolazione prima che la pressione virale infettiva e/o la pressione immunitaria a livello di popolazione raggiungano un livello che è abbastanza alto da costringere il virus alla resistenza. Ciò vale in particolare quando le misure di prevenzione delle infezioni tengono sotto controllo la diffusione virale e i progressi nell’aumento dei tassi di copertura vaccinale si bloccano. Ma indipendentemente da quanti altri cicli ci vorranno, le dinamiche evolutive molecolari di questa pandemia porteranno inevitabilmente a conferire resistenza S-Abs a Sars-CoV-2 e, quindi, a restituire ai vaccinati il ​​pieno utilizzo della loro prima linea di difesa immunitaria contro le varianti Sars-CoV-2. Ciò suggerisce già che il rafforzamento della difesa immunitaria innata della popolazione diventerà ancora più importante quando le varianti più infettive diventeranno dominanti. Significa anche che prima che il virus diventi resistente agli Abs S-specifici neutralizzanti, non c’è modo che la popolazione possa anche iniziare a costruire un HI significativo. Tuttavia, una volta che le varianti sono diventate resistenti agli Abs S-diretti, non sarà necessario che il virus aumenti ulteriormente o riduca la sua intrinseca infettività. Popolazioni che si vedono improvvisamente costrette a pagare un prezzo alto (*14), in cambio del recupero di una licenza per costruire HI veramente protettive (cioè, in cambio del permesso al virus di sfuggire all’immunità virucida a livello di popolazione), soffriranno solo per un periodo di tempo relativamente breve. Questo perché queste popolazioni stabiliranno più rapidamente HI completamente protettive, una volta che la licenza sarà stata nuovamente concessa. Al contrario, le popolazioni che sono riuscite a contenere abbastanza bene la diffusione delle infezioni da Sars-CoV-2 e, quindi, pagano un prezzo molto più basso per recuperare la loro licenza HI (cioè in cambio di consentire al virus di diventare resistente all’immunità antivirale) soffrirà per un periodo di tempo relativamente più lungo. Una volta che la licenza è stata nuovamente concessa, ci vorrà più tempo perché una popolazione raggiunga l’HI protettiva. Qui, possono essere necessari uno o più cicli aggiuntivi di più onde infettive prima che la variante più infettiva (per es. delta) sia costretta a resistere completamente agli Abs neutralizzanti S-specifici. Il corso evolutivo più prolungato della pandemia in queste popolazioni renderà meno probabile che tali (più) ondate infettive esauriscano i candidati suscettibili e alla fine potrebbe causare un tributo relativamente più elevato alla pandemia sulla salute e sulla vita di persone precedentemente infette in modo asintomatico. È difficile immaginare come la somministrazione di un vaccino di richiamo “aggiornato” non possa nemmeno precipitare la resistenza virale poiché aumenterebbe la probabilità di un forte effetto di richiamo sugli Abs precedentemente sollecitati (cioè Abs che sono specifici per il vaccino basati su S originale) dovuto al peccato antigenico. Il riconoscimento non ottimale delle varianti circolanti in evoluzione più infettive da parte di questi “vecchi” Abs potrebbe essere motivo di notevole preoccupazione poiché gli antigeni che sono scarsamente abbinati agli Abs leganti l’Ag potrebbero contribuire a innescare il potenziamento della malattia dipendente dall’Abs (ADE). In assenza di misure di mitigazione ragionevoli, è probabile che le caratteristiche immunitarie genetiche e fenotipiche favorevoli (ad es. background immunogenetico innato, età, stato di salute generale, …) determinino la selezione naturale di individui in grado di resistere al Covid-19. A meno che la pandemia non causi una drastica diminuzione della densità di popolazione in aree precedentemente altamente popolate, le possibilità che misure rigorose di controllo della prevenzione delle infezioni abbiano un impatto significativo sulla riduzione della trasmissione di varianti Sars-CoV-2 altamente infettive e resistenti agli S-Abs sono remote. Al fine di mitigare il prezzo ingiustificabile e insostenibile di vite umane, è, quindi, un obbligo morale ed etico procedere immediatamente con un piano d’azione semplice“.

Il piano che secondo l’esperto “dovrebbe essere dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale“, “deve includere le seguenti azioni da intraprendere ORA:

Stop alla vaccinazione di massa

Non procedere con vaccinazioni aggiornate

Implementare la chemioprofilassi antivirale globale per ridurre la pressione infettiva virale (potrebbe essere necessario includere anche serbatoi animali rilevanti!)

Fino a quando non avremo drasticamente diminuito la pressione virale infettiva, le misure globali e rigorose di prevenzione delle infezioni dovranno essere reintrodotte

Fornire – a costo zero – un trattamento multifarmaco precoce a tutti i pazienti che ne hanno bisogno

Lanciare campagne per promuovere diete e stili di vita sani

Implementare tutto quanto sopra per guadagnare tempo per lo sviluppo di uno sterilizzatore immunologico universale ( *15 ) (UIS) in grado di prevenire o abrogare l’infezione da qualsiasi ceppo Sars-CoV-2″.

“Non c’è dubbio che il bilancio di vite umane, della salute e dei sistemi sanitari sarà molto più alto se permettiamo alla NATURA di prendersi cura del nostro gigantesco errore. E anche se HI sarà finalmente stabilita, potrebbe essere molto più fragile ed eterogenea per molti anni a venire di quello che sarebbe stato stabilito dopo una pandemia naturale. Questo perché l’HI che mette fine a una pandemia di varianti altamente infettive di Sars-CoV-2 inizialmente si baserà solo sull’immunità innata a livello di popolazione. Dati i limiti degli Abs naturali multipatogeno-specifici e l’alto livello di infettività intrinseca delle varianti circolanti (*16), il livello di protezione inizialmente garantito dall’immunità innata a livello di popolazione sarebbe relativamente basso, fragile ed eterogeneo. Pertanto, un moderato affollamento e condizioni abitative e igieniche inadeguate potrebbero innescare più facilmente un’epidemia locale. A livello individuale, qualsiasi deterioramento della difesa immunitaria innata di una persona (ad esempio, a causa dell’invecchiamento, delle comorbilità o della soppressione immunitaria) determinerebbe una probabilità media più elevata per quella persona di contrarre la malattia da Covid-19. Durante i primi anni di recupero dell’HI, le epidemie stagionali possono quindi essere più probabili e avere un tributo relativamente più alto sulla salute e sulla vita umana. Tuttavia, con il passare degli anni e delle epidemie stagionali, le popolazioni ricostituiranno progressivamente il loro serbatoio di immunità acquisita (cioè, grazie a chi guarisce dalla malattia) e alla fine renderanno l’HI della popolazione molto più robusta. Sebbene il sovraffollamento, la scarsa igiene e gli assembramenti di massa, anche a lungo termine, rappresenteranno un campanello d’allarme (non almeno in considerazione della preparazione alla pandemia in generale), il rafforzamento dell’HI della popolazione dovrebbe in definitiva consentire di tornare a una vita normale. Ma questo potrebbe facilmente richiedere mezzo decennio, specialmente nei Paesi che hanno combinato pesanti programmi di vaccinazione di massa con rigorose misure di prevenzione delle infezioni. L’immigrazione controllata dei gruppi di età più giovane o altri cambiamenti favorevoli nelle caratteristiche demografiche della popolazione (ad es. aumento del tasso di natalità) possono tutti contribuire a rinvigorire lo stato immunitario di una popolazione in generale e, quindi, a raggiungere l’HI più rapidamente”.

Geert Vanden Bossche infine conclude il post con “conclusioni, prospettive future e motivazioni per un intervento immunitario alternativo“.

“Migliorando l’infettività virale, sia l’affollamento MASSIVO che la vaccinazione MASSIVA contribuiranno solo a promuovere la circolazione dominante di varianti virali più infettive e, quindi, a compromettere il sistema immunitario naturale in una frazione relativamente più alta della popolazione giovane e sana (cioè, rispetto alla frazione colpita da precedenti pandemie naturali). Questo porterà prima o poi alla piena resistenza virale agli Abs che neutralizzano il virus e a un drammatico aumento dei tassi di morbilità e mortalità. Non c’è modo che la pandemia di Sars-CoV-2 possa essere controllata dagli attuali, imperfetti vaccini anti-Covid. L’uso di vaccini imperfetti per controllare una pandemia (di un virus altamente mutabile che causa un’infezione virale acuta e autolimitante) aumenterà solo il tributo che la Natura avrà sulla salute umana e sulle vite in cambio della concessione di una licenza per ricostruire l’HI. Una pandemia può essere risolta definitivamente solo se la popolazione sviluppa una robusta immunità protettiva contro il virus. Questo avviene naturalmente attraverso HI. L’HI diventa sempre più forte come risultato combinato della selezione immunitaria naturale mediata dalla malattia (cioè, per quanto riguarda la sua componente innata, multipatogeno-specifica) e dell’immunizzazione attiva (cioè, per quanto riguarda la sua componente adattativa, specifica per il patogeno). Più robusto diventa l’HI, più efficacemente e durevolmente la popolazione controlla il virus, meno frequentemente si verificheranno focolai e meno impressionanti saranno.

Non importa quanti errori commetta l’umanità, la natura prenderà sempre il controllo della pandemia e ne genererà a sufficienza HI per portarla a termine. Tuttavia, questo non avverrà senza un terribile prezzo da pagare per un intervento immunitario che era già sbagliato alla radice. Questo perché la Natura ripristinerà prima lo stato immunitario della popolazione a quello di una popolazione naïve al Sars-CoV-2, cioè simile a quello che era all’inizio di questa pandemia. La differenza è, tuttavia, che la popolazione immunologicamente naïve al Sars-CoV-2 dovrà ora fare i conti con varianti virali che hanno un livello di infettività molto più alto rispetto al ceppo originale di Wuhan. Ciò rappresenta una sfida formidabile per il nostro sistema immunitario innato poiché non è stato concepito per affrontare un’elevata carica virale (1, 2, 3). Nell’era “post-resistenza”, la circolazione di varianti altamente infettive, combinata con un’immunità della popolazione sottodimensionata, è probabile che porti a epidemie con tassi di morbilità e mortalità più elevati negli insediamenti umani con un’alta densità di popolazione (ad es. aree urbane), mentre le aree rurali sarebbero colpite meno frequentemente e meno gravemente. Al contrario, l’HI si accumulerebbe molto più velocemente nelle aree urbane, mentre le persone che vivono in aree a bassa densità di popolazione avrebbero meno probabilità di beneficiare dell’HI in tempi brevi. Affinché questi ultimi riducano al minimo il rischio di esposizione ripetuta, probabilmente dovrebbero fare affidamento su misure di prevenzione delle infezioni per molto più tempo. Potrebbero volerci diversi anni prima che le disparità epidemiologiche tra aree rurali e urbane si fondano in una distribuzione più omogenea e Sars-CoV-2 diventi veramente endemico. L’intervento immunitario artificiale (umano) in una pandemia di Coronavirus (CoV) potrebbe fornire protezione immunitaria rapida e duratura di individui vulnerabili se e solo se viene indotta l’immunità sterilizzante. Ciò significa che la risposta immunitaria indotta è mirata all’eliminazione delle cellule infettate da virus. A condizione che ciò possa essere ottenuto in una fase iniziale dell’infezione, la trasmissione virale e la fuga immunitaria possono essere prevenute insieme. Di conseguenza, gli interventi immunitari che generano l’immunità sterilizzante non corrono il rischio di esercitare una pressione immunitaria sul virus e di generare varianti virali più infettive, anche se dispiegati durante una pandemia di altamente infettive e anche se la copertura vaccinale dovesse essere estesa a parti più grandi (vulnerabili) della popolazione.

La prima ondata di pandemia colpisce tipicamente la parte più vulnerabile della popolazione. Come risultato della crescente pressione infettiva, un certo numero di individui giovani e sani potrebbe vedere il proprio Abs innato temporaneamente soppresso. Durante questo breve periodo di soppressione naturale degli Abs (circa 6-8 settimane; 15), questi individui diventano suscettibili alla malattia da Covid-19.

Coloro che guariscono dalla malattia scambieranno la loro difesa immunitaria innata con un’immunità acquisita durevole. Questo per dire che il tasso complessivo di immunizzazione attiva durante una pandemia è semplicemente determinato dal livello di pressione virale infettiva esercitata dall’ondata precedente, ma non riflette il livello di immunizzazione attiva che sarebbe necessario per domare la pandemia nel caso in cui un aumento della pressione infettiva potesse essere evitato.

Poiché un intervento immunitario sterilizzante potrebbe facilmente abrogare un’ondata crescente di casi infettivi, l’immunizzazione solo della parte vulnerabile della popolazione sarebbe già sufficiente per controllare efficacemente e durevolmente una pandemia di una malattia virale acuta autolimitante e, quindi, ovviare alla necessità di vaccinazione di massa. Inoltre, l’immunità sterilizzante garantirebbe una protezione completa e di lunga durata ai vaccinati, anche se i serbatoi asintomatici del virus servirebbero ancora come fonte di trasmissione virale continua.

Infine, l’uso di sterilizzatori immunologici universali (UIS) potrebbe abrogare ed eliminare qualsiasi pandemia di CoV, indipendentemente dal livello di infettività della linea circolante e senza la necessità di eradicare (*17) il virus. Nessuno degli attuali vaccini anti-Covid induce l’immunità sterilizzante. Non devono essere usati durante una pandemia perché semplicemente guideranno la fuga immunitaria ed eroderanno sia l’immunità innata (cioè, generando più varianti infettive che esercitano una maggiore pressione infettiva, e quindi rendono i gruppi di età più giovani più suscettibili alla malattia) che l’immunità acquisita (cioè, guidando la resistenza virale agli Abs neutralizzanti). Se arriviamo a riconoscere che siamo tutti parte di una razza umana, una sola umanità, noi, umani moderni, dovremmo essere in grado di sfruttare e coordinare le nostre straordinarie e uniche capacità di “uomo saggio” (Homo sapiens) per invertire la rotta e correggere i nostri errori. Tuttavia, la “saggezza” può prevalere solo se consentiamo alle nostre capacità intellettive (misurate dal QI) di sinergizzare con le nostre capacità emotive (misurate dall’EQ). Negli ultimi mesi abbiamo assistito sempre di più a quanto profondamente questa sinergia sia stata turbata. Rinnoviamo il nostro approccio generale a questa crisi e troviamo una soluzione che possa ripristinare la normalità molto più velocemente e ridurre il tasso di mortalità molto al di sotto del tributo che Madre Natura reclamerà se lasciamo a lei il compito di rimediare. Possiamo solo invertire la tendenza a condizione che lavoriamo mano nella mano per fermare la vaccinazione di massa per cominciare e prevenire che gli alti tassi di infezione virale infliggano ulteriori danni alla popolazione. Nel frattempo dovremmo potenziare le opzioni di trattamento precoce e accelerare lo sviluppo di interventi immunitari molto più razionali e orientati alla pandemia. Ciò può essere fatto se impariamo come educare il nostro sistema immunitario innato a mettere a punto la sua capacità immunologica e acquisire memoria immunologica in modi che consentano rispettivamente più specificità del patogeno e durata della risposta immunitaria”.

Bibliografia segnalata dal virologo e note di seguito

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.02139/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2017.00872/full

https://www.jimmunol.org/content/jimmunol/194/1/13.full.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7690066/pdf/41385_2020_Article_359.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7662119/pdf/fimmu-11-595535.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5493588/pdf/cti201719a.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451196/pdf/main.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3310443/pdf/10-2042_finalP.pdf

https://trialsitenews.com/why-is-the-ongoing-mass-vaccination-experiment-driving-a-rapid-evolutionary-response-of-sars-cov-2/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7941658/pdf/nihpp-2021.02.23.21252268v3.pdf

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.454085v1.full.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4899887/pdf/main.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8064354/pdf/viruses-13-00546.pdf

https://trialsitenews.com/a-last-word-of-caution-to-all-those-pretending-the-covid-19-pandemic-is-toning-down/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7772470/pdf/fimmu-11-610300.pdf

(1) I siti di legame ricordano quelli costruiti da self-motif (1, 2, 4, 5)

(2) La misura della forza di legame complessiva o accumulata è descritta come “avidità” di legame

(3) La “sterilizzazione” non implica la prevenzione completa della diffusione infettiva, ma si riferisce alla capacità di indurre una risposta immunitaria in grado di eliminare le cellule ospiti infettate da virus.

(4) circolano una miriade di segnalazioni di casi breakthrough sia in letteratura che sui social media

(5) Sono ora ufficialmente segnalati un numero sempre maggiore di casi di malattia breakthrough (cfr. recenti comunicati stampa del CDC).

(6) Questo è anche il motivo per cui un certo numero di produttori di vaccini stanno ora aggiungendo adiuvanti ai vaccini anti-Covid basati su S

(7) Poiché la stragrande maggioranza delle persone di età pari o superiore a 60 anni è stata ora completamente vaccinata in Europa e negli Stati Uniti, i gruppi di età interessati nei non vaccinati sono inferiori a 60 anni.

(8) Poiché le campagne di vaccinazione di massa stanno procedendo più lentamente, la pressione immunitaria a livello di popolazione potrebbe non essere ancora sufficiente per selezionare collettivamente una variante di fuga immunitaria con capacità di fuga di neutralizzazione. Quindi, la selezione e la propagazione dominante di nuove varianti che sono ancora più infettive, ma non hanno ancora bisogno di incorporare una mutazione di fuga di neutralizzazione per superare la pressione immunitaria S-diretta, possono ancora precedere la circolazione dominante delle varianti resistenti agli Abs. Ci si può quindi aspettare che compaiano più varianti infettive in Paesi con una pressione infettiva relativamente bassa e/o tassi di vaccinazione relativamente bassi prima che l’immunità a livello di popolazione costringa il virus alla resistenza.

(9) Questo perché la stragrande maggioranza degli Abs vaccinali è diretta contro epitopi immunodominanti all’interno del RBD di Sars-Cov-2

(10) Non ci sono prove per l’induzione di cellule T di memoria protettive mediante vaccinazione o infezione naturale (14)

(11) Sebbene gli Abs naturali possano trattare tutti i tipi di varianti, non possono affrontare un’elevata carica virale (1, 2, 3)

(12) Quando l’età media della popolazione sana e non vaccinata diminuisce, crolla anche la sua concentrazione media di Abs innati funzionali e polireattivi.

(13) Poiché gli Abs innati nei vaccinati soffrono di una sostanziale soppressione immunitaria da parte degli Abs vaccinali, non è impensabile che le misure di prevenzione delle infezioni abbiano un impatto molto minore sui tassi di morbilità e mortalità nei vaccinati rispetto ai non vaccinati.

(14) Questo è più spesso il caso quando Sars-CoV-2 si diffonde in aree sovraffollate in un contesto di scarse misure di prevenzione delle infezioni

(15) Evito deliberatamente la parola “vaccino” in quanto il principio immunologico alla base di un intervento immunitario universale in grado di prevenire l’infezione e abrogare la malattia è molto diverso dai concetti che regolano la vaccinazione convenzionale

(16) Anche quando la tempesta pandemica si sarà calmata, la trasmissione da parte di portatori asintomatici, compresi i serbatoi animali, garantirà la circolazione continua di varianti altamente infettive

(17) Poiché Sars-Cov-2, ad esempio, può essere trasmesso da esseri umani asintomatici infetti e da diversi vettori animali, l’eradicazione richiederebbe uno sforzo notevole, compresa la vaccinazione su larga scala di esseri umani e l’abbattimento o l’immunizzazione di diverse specie animali.