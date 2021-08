MeteoWeb

“Ancora una volta hanno sfregiato ed imbrattato la marna di Punta Bianca!”, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Lo denuncia Mareamico.

“Questa stupenda area, che da anni aspetta il riconoscimento ufficiale di riserva naturale, è senza alcun controllo e spesso viene presa di mira da delinquenti che la danneggiano. E’ arrivato il momento di dire basta: subito telecamere di controllo e l’istituzione di area protetta!”, chiede l’associazione.