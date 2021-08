Covid Francia, il ministro Blanquer: “non ci sarà alcun Green pass, l’istruzione deve essere libera”

MeteoWeb

La scuola sta per ricominciare in tutta Europa. Nell’affrontare la pandemia la Francia ha deciso di applicare altre misure rispetto a quelle stabilite dal governo italiano. Attualmente l’89% degli insegnanti francesi si è vaccinato, dunque poco meno che in Italia, dove abbiamo superato il 90% della copertura per il personale scolastico, docenti e Ata. Ciò che però cambia tra i due paesi è l’approccio alla vaccinazione e soprattutto al ‘controllo’. Il Ministro dell’istruzione francese Jean-Michel Blanquer ha dichiarato che “non ci sarà alcun Green pass perché l’istruzione libera”.

In Francia, fermo restando alcuni vincoli come il distanziamento, dovuti alla necessità di arginare i contagi, si punta alla normalità. Secondo un sondaggio commissionato dal Ministero dell’istruzione francese, in tema di vaccinazione anti Covid, il “78% dei docentihanno completato il loro ciclo vaccinale, mentre l’11% riceverà una seconda iniezione a breve. Quindi l’89% degli insegnanti francesi è sul punto di avere uno schema vaccinale completo”.

La novità, rispetto alla rigida Italia, è che in Francia non servirà passaporto sanitario per entrare a scuola: “Deve essere accessibile a tutti” ha detto il ministro Blanquer, in un’intervista al “Journal du Dimanche”. Ciò varrà anche per i docenti provenienti dall’Italia. Come ha spiegato il ministro: “Non sarebbe né legittimo, né auspicabile, né utile: la stragrande maggioranza degli insegnanti è vaccinata o pronta per essere vaccinata. Siamo in una logica di fiducia e responsabilità.”

“Se si tratta di entrare in una scuola, non ci sarà alcun pass, né per gli alunni, né per i genitori, né per gli insegnanti. La scuola deve rimanere accessibile a tutti, ecco perché non ci sarà il lasciapassare sanitario. Questa è stata la nostra filosofia dall’inizio della crisi”, ha precisato Jean-Michel Blanquer.