Incendi, allarme in Calabria: il fuoco ha iniziato a lambire le Faggete Vetuste patrimonio Unesco

Prosegue l’emergenza incendi in Calabria: a San Luca, nel Reggino, le fiamme hanno iniziato a lambire le Faggete Vetuste, patrimonio Unesco, nonostante il lavoro instancabile del servizio antincendio dell’Ente Parco, dei carabinieri del Reparto biodiversità, dei Vigili del Fuoco, di Calabria Verde e di numerosi volontari e cittadini di San Luca.

Il presidente dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, Leo Autelitano, ha affermato: “Non si conosce ancora l’entità dei danni provocati dal rogo che ha ripreso vigore. Siamo qui ma non ci è possibile sapere di più. Nonostante gli appelli e gli allarmi che abbiamo rivolto in questi giorni ieri un solo Canadair ha operato e oggi, al momento, non c’è nemmeno quello“. “Si continua a lavorare a terra con uomini e mezzi – ha concluso Autelitano – ma non si riesce a domare le fiamme. Nei Comuni interessati non sono stati nemmeno insediati i Centri operativi comunali“.