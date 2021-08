Incendi: arriva il maestrale, bollino rosso in Sardegna

MeteoWeb

Soffia il maestrale e in Sardegna e’ nuovamente allerta per gli Incendi. Il bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale segna un bollino rosso nella cartina dell’Isola caratterizzando il pericolo come “estremo” pericolo di incendio “estremo” per l’intera giornata di oggi. In “preallarme” tutta la Gallura, nel Nuorese e Ogliastra, nel Campidano e sulle coste del sud Sardegna. E dopo i gravi Incendi che in queste settimane hanno devastato alcune aree dell’Isola il Codacons scende in campo con una azione risarcitoria in favore di tutti i residenti delle zone interessate dai roghi. “Da oggi e’ infatti disponibile sul sito dell’associazione il modulo attraverso il quale i cittadini della Sardegna possono presentare la propria nomina di parte offesa alle Procure di riferimento e chiedere fino a 10mila euro ciascuno di indennizzo in relazione ai danni materiali e morali subiti a causa degli Incendi e alla distruzione dell’ambiente e del territorio di residenza”, si legge in una nota dell’associazione dei consumatori. Nel frattempo non si ferma la macchina della solidarieta’ per le comunita’ del Montiferru (Oristano). alcuni cacciatori stanno organizzando delle uscite con zaino in spalla con 10 Kg di mangime ciascuno per raggiungere le zone inaccessibili con altri mezzi per approvvigionare gli animali selvatici.