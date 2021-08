Incendi, nuovo allarme in Aspromonte: situazione critica tra la Diga del Menta e le Cascate dell’Amendolea. Avviso urgente del Parco: “Non avvicinatevi”

MeteoWeb

Un nuovo enorme incendio è divampato da ieri in Aspromonte, nei pressi della Diga del Menta e di contrada Maesano, zona molto frequentata dai turisti per la presenza delle bellissime Cascate dell’Amendolea. L’incendio, spinto dal forte vento di maestrale, si dirige minaccioso verso Canovai. Il Parco Nazionale d’Aspromonte, in un avviso pubblicato su facebook, ha avvertito la popolazione:

“Per ragioni di SICUREZZA e per non intralciare le operazioni antincendio:

Non percorrere la strada verso la Diga del Menta;

Non incamminarsi Assolutamente sul sentiero delle Cascate dell’Amendolea (Maesano )(n°132);

Non avventurarsi sui sentieri Samo-Montalto (104) e Bova-Delianuova (102);

Evitare assolutamente la zona di Canovai;

Si comunica inoltre che l’Ente Parco ha inviato richiesta alle autorità competenti per interdire, sia al traffico che ai visitatori, le aree maggiormente a rischio incendi“.