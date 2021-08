Incendi Calabria, ciò che resta del monte Reventino dopo i roghi: “Un utilizzo tempestivo di mezzi aerei avrebbe sicuramente limitato i danni” [FOTO]

MeteoWeb

Un vasto incendio ha interessato nei giorni scorsi il monte Reventino, nel catanzerese. Le zone colpite particolarmente colpite dalle fiamme sono tra i comuni di Platania e Decollatura. La zona impervia ha purtroppo rese difficoltose le operazioni di spegnimento del rogo, che ha persino lambito le abitazioni circostanti.

L’incendio ha letteralmente divorato ettari di zona boscata, nonostante l’incessante opera della squadra boschiva dei vigili del fuoco di Lamezia Terme e delle unità dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia giunte in aiuto per incrementare il dispositivo di soccorso e fronteggiare l’emergenza incendi nella provincia. Dopo giorni di lavoro l’incendio è stato domato, ma cosa resta ora?

A giudicare dalle immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, lo scenario è devastante. “Le immagini, come spesso accade, non rendono bene la realtà – scrive alla redazione di MeteoWeb Pasquale Mercuri, che ci ha inviato le foto – che, comunque, appare davvero triste se ben si pensi che un utilizzo tempestivo di mezzi aerei avrebbe sicuramente limitato i danni. Il rammarico è ancora maggiore visto che, peraltro, la zona è percorsa da strade e stradine per cui non sarebbe stato impossibile circoscrivere le fiamme propagatesi, invece, per giorni”.