Incendi Calabria: vasto rogo nella zona montana di Rossano, cittadini evacuati, canadair in azione

Un vasto incendio sta interessando, da questa mattina, la zona montana di Rossano. Le fiamme, come comunicato dal comune di Corigliano Rossano, hanno lambito le abitazioni e per sicurezza alcune famiglie sono state evacuate. L’amministrazione comunale ha allertato il servizio di Canadair mentre era gia’ in azione l’elicottero della Protezione civile. Un velivolo e’ intervenuto in tarda mattinata e sta ancora operando. Sul posto sono presenti il sindaco Flavio Stasi, la Protezione civile, il servizio antincendi di Calabria Verde, i vigili del fuoco, agenti del locale Commissariato di Polizia e Carabinieri. Gli automezzi comunali del settore Reti e Manutenzione stanno supportando i vigili del fuoco approvvigionandoli di acqua. Attualmente sono attivi tre fronti di fuoco e uno di questi minaccia alcune abitazioni.